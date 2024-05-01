城市創科大挑戰中小學組參賽攻略　四大範圍七方向助學生構思方案

第二屆《城市創科大挑戰》中學組與小學組已於即日起至5月16日接受報名，比賽以「香港有計」為主題，並設「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛）兩大副題。下文將介紹兩大副題的背景、所涉及的四大範圍、七大方向，以及相關方案例子，協助同學構思方案參加比賽！



第二屆《城市創科大挑戰》基本資料：

報名日期：即日起至5月16日

比賽題目：副題分為「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛），只需為其中一個副題設計方案即可。

組隊人數：可以個人或2至5人組隊參加

比賽日期：參賽者於5月16日前提交創意方案簡介

有意報名可以閱讀報名攻略，並點擊連結立即報名參加城市創科大挑戰！ 另外，比賽設有一系列免費活動和工作坊，供入圍隊伍參加，詳情可以瀏覽此文章。

第二屆《城市創科大挑戰》「香港有計」為主題，並設「山人有計」（山系）為副題之一。

山人有計（山系）：改善場地營運管理、遊人戶外安全無憂

此副題獲得香港漁農自然護理署支持，期望參賽者可以提交智慧解決方案，以提升郊野公園和露營場地的管理營運，讓遊人可以獲得更安全、無憂的戶外體驗，同時展現香港大自然與科技共存的一面！

此副題設有兩個範圍，包括「A：營運與管理」與「B：大自然體驗」，以下將介紹相關內容。

山人有計（山系）副題範圍 A — 營運與管理

此範圍只設有一個方向，參賽者可以就應用智能監測和管理技術提交創新方案，以促進郊野公園和營地的現代化管理，提高使用者的安全度和滿意度。

參賽者可以參考的例子包括：

— 公園和營地遙距管理物聯網

— 遠足者健康和安全監測及警報系統。

山人有計（山系）副題範圍 B — 大自然體驗

此範圍設有兩個方向，其中之一是「深度自然探索」，為深度山野或海洋探索者提供應用智能科技的方案，以取得更佳體驗。

參賽者可以參考的例子包括：

— 個人防護智能裝備

— 安全監測和風險警報

— 先進救援科技

此範圍的另一方向是「享受大自然的休閒及自然教育」，方案需要為家庭及遊客提供更佳的戶外休閒和寓教於樂的體驗。

參賽者可以參考的例子包括：

— 大自然智能導遊

— 以擴增實境技術寓教於樂。

第二屆《城市創科大挑戰》「香港有計」為主題，「幫人有計」（社區關愛）為另一副題。

幫人有計（社區關愛）副題背景

香港社會充滿關愛和包容，香港社會服務聯會估算，2022年香港有超過112萬名照顧者。此副題獲得社會福利署支持，期望參賽者以創新科技，提升對照顧者的支援，協助他們面對日常挑戰，為社區照顧者提供更好的支援。

幫人有計（社區關愛）副題範圍

此副題同樣設有兩個範圍，包括「A：服務管理」與「B：照顧者的支援」，以下將介紹相關內容。

幫人有計（社區關愛）副題範圍 A — 服務管理

此範圍設有兩個方向，其中之一是「提供長者服務的機構」，相關科技方案需要能夠幫助機構提供服務的效率和效果。

此範圍的另一方向是「提供殘疾人士服務的機構」，參賽者提交的科技方案需要能夠協助機構克服不同程度的殘疾類別帶來的各種運營和管理挑戰，以提高服務質量和管理水平。

幫人有計（社區關愛）副題範圍 B — 照顧者的支援

此範圍設有兩個方向，其中之一是「照顧者的社區支援」，為照顧者提供全方位支援。

參賽者可以參考的例子包括：

— 智能解決方案和資源配對如何協助照顧者照顧體弱或患有認知障礙症長者

— 科技如何輔助照顧者學習照顧技巧和知識，從而增進他們的照顧能力和應變能力

此範圍的另一方向是「促進社區和家庭凝聚力」，以創新的方法凝聚家庭關係，建立關愛和緊密聯繫的社區，並加強同伴間的支持。

參賽者可以參考的例子包括：

— 透過遊戲方式促進社會和家庭責任

— 利用科技鞏固鄰里關係的創新思維

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮已經舉行，並於即日起接受報名，截止日期為5月16日。（黃寶瑩攝）

即日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽由即日起，至5月16日接受報名，若你有意攜手應對社會迫切的挑戰、發掘創新方案，並推動這個城市邁步向前，立即透過比賽網頁（www.citytechgc.hk）報名和了解詳情！