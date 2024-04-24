提升小朋友溫習效率｜必學溫習策略、制定學習時間表、溫習方法

家長與孩子如何一起制定溫習策略，建立一個積極的學習環境？除了制定明確的學習目標，制定一個合理的時間表以幫助他們管理學習時間亦同等重要。家長亦可教授孩子一些溫習方法和技巧，以提高他們的溫習效率。



香港教育城（教城）將於 2024 年 4 月 27 日舉辦【家長講座：溫習策略】。屆時教城代表將為大家分享一些溫習策略，幫助家長與孩子一起取得更好的學習成果。

香港教育城（教城）將於 2024 年 4 月 27 日舉辦【家長講座：溫習策略】

日期：2024年4月27日（星期六）

時間：上午10時至中午12時

講座地點︰沙田沙角邨香港教育城2樓201-202室

詳情：香港教育城網站

形式：實體

語言︰粵語

報名方式：電話 26241039｜電郵 evanfan@hkecl.net

家長完成講座後，可獲發電子證書乙張。

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