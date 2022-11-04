輕鬆備戰測考｜溫英文要打好基礎忌死記硬背　專家教4個溫習秘訣

11月初，正是小學生開學後第一次面對測驗的日子，對於小一學生而言，測驗更是陌生的「名詞」。10月剛經歷了英文科默書這個難關，應付測驗又有什麼方法與技巧呢？今日我會與家長們分享測考及默書的4個溫書貼士。

編按：本文作者為大眾教室



貼士一：小一首測會讀卷

初小第一次測驗時，學校老師多以讀卷形式進行評核，擅長聆聽英語的學生絕對是有優勢。學生在聆聽老師閱讀題目時，可以用鉛筆圈出／劃下「5W1H」的關鍵字，包括：

Who：誰人（找出人名）

What：甚麼（找出相關的事物）

When：何時（找出時間詞）

Where：何地（找出地方名）

Why：為甚麼（用於長問答題為主，以完整句子作答）

How：怎樣／如何（how 用途比較廣泛，可以提問how much、how many、how far等等）

學生必須因應各題目的關鍵詞，於篇章中找出答案，這個方法特別有利於選擇題及問答題。

（大眾教室提供）

貼士二：不要「死記硬背」subject pronoun 及 verb-to-be

相信大家都對 "He/She/It/I/We/They" 這些主語代詞（subject pronoun）十分熟悉，學生也在小一英文課堂時分辨 singular pronouns 及 plural pronouns 後，要配合 is/am/are (verb-to-be) ，然而為何學生在測考時無法運用得到？原因有可能是學生死記硬背了公式卻不明白當中的用意。例如：

Ben and I am friends.

學生背誦了 "I" 之後必須加上 "am" ，卻沒有細心留意句子還有其他人名，所以是複數不是單數，應該用 "are" 這個 verb-to-be 才合適。

貼士三：默書以詞語為主

小一學生初次接觸默書，學校多以默寫詞語為主，默書時除了人名、地方名稱等需要運用 uppercase letter ，其餘詞語一律以 lowercase letter 為主。在家溫習時，建議家長以默寫詞語為優先的溫習目標，運用點列方式，再加上重複提醒學生必須以 lowercase letter 默寫，這樣有助學生於學校正式默書的時候，也不會再混淆何時書寫 lowercase letter 及 uppercase letter 。

（photoAC圖片）

貼士四：溫習默書用 phonics 英語拼音方法

英語是學生的第二學習語言，運用 phonics 拼音方法比不斷抄寫詞語可更有效地溫習默書。現時很多幼稚園學生已經學習了 phonics ，如套用在默書時更加事半功倍。學生只需聆聽了詞語的讀音，就能按照發音及音節拼寫詞語。如家長擔心自己的讀音問題，其實網上有不少學習平台及應用程式都有提供英語讀音，與學生溫習時也可以適時善用網上資源。

（photoAC圖片）

所謂溫習貼士，其實在於提醒學生千萬不要「臨急抱佛腳」，如每天溫習15至30分鐘，先從文法著手、再循序漸進地溫習課文詞語等測考內容，最後配合一至兩份模擬試卷，以作檢閱自己的溫習成果，相信學生溫習時必能事半功倍。