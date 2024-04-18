孩子開夜車溫書很生性？長遠卻有一大隱憂！早起讀書反有2大好處

身為父母，應該陪伴孩子養成早睡早起的習慣。熬夜的孩子都會睡眠不足，因為他還是必須早起去上學，長期以往，造成他的學習效率、專注力都比早起的孩子低落。



你的孩子會熬夜讀書嗎？一般來說，家長看到孩子熬夜認真唸書，多半不太會嚴格阻止。（說不定還有點開心？）

「怎麼敢罵一個深夜努力的孩子？」確實，身為父母，當我們看到孩子複習功課、做作業到深夜時，我們都會想表揚他們。

然而，熬夜學習不僅不會提高孩子的成績，而且還很危險，會對孩子以後的生活產生長期的負面影響。如果你的孩子有熬夜的習慣，你應該盡快阻止。

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早睡早起的好處：學習效率高

熬夜的孩子都會睡眠不足，因為他還是必須早起去上學，長期以往，造成他的學習效率、專注力都比早起的孩子低落。早上學習比熬夜學習效率高得多。

學習的黃金時間是早上，這得到了腦科學的支持。我們的大腦會組織我們在清醒時所學和經歷的記憶，並在睡眠時將它們鞏固為長期記憶。因此，當你早上第一次醒來時，你的大腦已經把所有雜七雜八的記憶整理得井井有條，並處於學習新事物和處理複雜任務的完美狀態。

許多知名的成功人士往往會在早上處理對他們來說最重要的任務。例如，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）每天早上四點左右起床，立即閱讀大量用戶評論。作家村上春樹也在一篇文章中寫道他每天早上四點起床，工作到上午九點或十點左右。

身為父母，應該陪伴孩子養成早睡早起的習慣，除了對學習大有好處外，以下還有兩個顯而易見的早起好處。

早睡早起的好處：好好吃早餐

早起可以有充足的時間享用營養豐富的早餐。與那些起晚了、匆忙度過早晨的人相比，好好吃早餐可以為成長中的孩子持續提供能量，也降低糖尿病和心臟病的風險，甚至可以控制體重和穩定情緒。

早睡早起的好處：打造健康的身體

醫學專家都會強調，充足睡眠可以讓身體獲得徹底的放鬆，促進荷爾蒙的產生，並有助於器官的整體順利運作，對成長中的孩子特別重要。而有固定的睡眠時間，建立身體的內在時鐘，維持晝夜節律更是打造良好睡眠的關鍵之一。所以，請別讓孩子熬夜苦讀，然後再利用白天補眠。

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：孩子總是熬夜念書！家長應阻止這樣的讀書方式。早起讀書效率更好】