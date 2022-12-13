學童壓力｜孩子習慣捱夜溫書做功課？傷神屬其次　影響腦部大件事

從青少年開始，很多人常會熬夜，對此，醫生示警，熬夜不會馬上要你的命，但長期下，你的工作行為表現會降低的，你失去了工作能力，自己的大腦白質也退化消耗殆盡，專家也提醒，晚上最好不看明亮的屏幕，太嗨的劇情、咖啡因也得減少。



來自台灣的胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook發文說明，人們的睡眠模式，在「青少年時期會發生變化」，由於這種熬夜，導致長期睡眠不足，可以解釋「為甚麼這類青少年比早起的青少年，更容易出現情緒和行為問題」，而青少年的叛逆行為，就是由於長期熬夜，使大腦神經白質損害，起了很大的變化，這種睡眠模式的轉變，增加了青春期後期，最後才出現行為問題和大腦發育延遲的風險。

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黃軒醫師指出，由澳洲墨爾本大學一項研究顯示，研究小組對 200 多名年輕人，進行了 7 年的跟踪調查，結果發現熬夜的年輕人，其表現的行為和大腦發育，在日後是會有變化的。他們針對200多名年輕人及其父母進行了一系列關於年輕人睡眠模式、情緒和幸福感的問卷調查，除了在七年的時間裏多次回答問卷外，受試者說，年輕人每隔幾年總共接受兩次腦部掃描，以檢查大腦發育情況，在大腦掃描中，研究人員開始發現熬夜和大腦的白質是有相關的：

．夜貓子年輕人大腦白質比早起的人少。

．在 12 或 13 歲左右開始熬夜的青少年，在多年後，更有可能出現行為問題，包括攻擊性增加、易於違反規則、反社會行為。



另外，黃軒醫生也補充說明，大腦剖面中的白質組織是由大量的髓磷脂（脂質）組成，在裸視觀察下呈現粉紅白，白質控制着神經元共享的訊號，協調腦區之間的正常運作，人類到了約20歲時，白質才會在不同腦區逐漸發育完全，而其生長的時機與成熟程度，會影響到學習、自我控制與精神疾病，例如精神分裂、自閉症與病態性說謊，青少年的「年少輕狂」，也是由於可能白質未發育完全或不足的問題。

根據德國研究指出，發現熬夜和不熬夜的人，他們的大腦白質結構是不同的。而英國也有一項研究表示，大腦白質的生長，對於大腦的認知能力、情感和行為發展，是很重要，只要大腦白皮質出了問題，會影響到生命後期（從青少年到年輕人）的行為舉止。另外，美國研究顯示，年輕人熬夜的隔天，仍要上班/上課，這的生活方式，是會造成由於長期熬夜，導致睡眠不足，而長期睡眠品質不佳，這可能是影響未來的情緒問題、人際關係、認知記憶不足，嚴重甚至會出現行為舉止失常的症狀。

黃軒醫生表示，從這些研究發現，在青春期早期，得先關注其睡眠習慣，不要養成熬夜習慣，這是對於支持他們日後生活的情緒和行為健康，是很重要的，另外，也有專家提醒，晚上盡量不看明亮的屏幕，一直掛網，也不要追劇看太high的劇情，晚上也盡量少攝取咖啡因。

「熬夜，不會馬上要你的命，但長期下，你的工作行為表現會降低的，你失去了工作能力，自己的大腦白質也退化消耗盡，而你竟然也不知道！」

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