婚姻｜對象很窮仍願結婚嗎？網民發起投票 結果女生比男生更理智
撰文：TVBS新聞網
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現代社會不再像過去，不少單身者過得相當幸福自在，仍也有許多人追尋婚姻生活。網絡論壇Dcard日前發起投票，「如果另一半很窮」是否仍願意結婚？截稿前，約3.5萬人參與投票，話題引發討論。
事主於4月29日發起「如果另一半很窮，但是很愛你，你會願意和他結婚嗎」投票活動，目前結果顯示：
．「我是男生，我會」者佔31%
．「我是男生，我不會」為13%
．「我是女生，我會」有13%
．「我是女生，我不會」得43%
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藍頭像的男網民留言表示：
・「女生的錢是女生的，男生的錢是共同擁有的，那女生有不有錢真的乾我Ｏ事」
・「如果出現一個我真心喜歡且跟我個性非常合的女生，即使他只是在麥當勞鏟薯條，我也願意把他娶回家；相反如果今天是我鏟薯條，我不覺得結果會一樣」
紅頭像女網民則留言說：
・「不是，沒有錢為甚麼要結婚？當然是兩邊都有經濟能力再談婚論嫁啊，不然只是消磨感情而已」
・「我比較好奇大多數男生，為甚麼可以不考慮另一半的收入」
・「換個角度想，我們的媽就是不夠勢利，我們才這麼魯（編：「lose」的意思），不像別人一投胎就有一棟房」
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