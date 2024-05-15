婚姻｜對象很窮仍願結婚嗎？網民發起投票　結果女生比男生更理智

現代社會不再像過去，不少單身者過得相當幸福自在，仍也有許多人追尋婚姻生活。網絡論壇Dcard日前發起投票，「如果另一半很窮」是否仍願意結婚？截稿前，約3.5萬人參與投票，話題引發討論。



事主於4月29日發起「如果另一半很窮，但是很愛你，你會願意和他結婚嗎」投票活動，目前結果顯示：

．「我是男生，我會」者佔31%

．「我是男生，我不會」為13%



．「我是女生，我會」有13%

．「我是女生，我不會」得43%



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藍頭像的男網民留言表示：

・「女生的錢是女生的，男生的錢是共同擁有的，那女生有不有錢真的乾我Ｏ事」

・「如果出現一個我真心喜歡且跟我個性非常合的女生，即使他只是在麥當勞鏟薯條，我也願意把他娶回家；相反如果今天是我鏟薯條，我不覺得結果會一樣」



紅頭像女網民則留言說：

・「不是，沒有錢為甚麼要結婚？當然是兩邊都有經濟能力再談婚論嫁啊，不然只是消磨感情而已」

・「我比較好奇大多數男生，為甚麼可以不考慮另一半的收入」

・「換個角度想，我們的媽就是不夠勢利，我們才這麼魯（編：「lose」的意思），不像別人一投胎就有一棟房」



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