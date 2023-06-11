夫妻感情｜高EQ婚姻怎經營？7招保鮮愛情　第一步要「打好個底」

幸福婚姻奠基於深厚的友誼，伴侶間更能磨合出一套相處之道，不讓自己對另一半的不滿超過愛意，這是美國華盛頓大學心理系榮譽教授約翰‧高曼（John M. Gottman）長年研究婚姻關係後的重要心得。他們還有哪些發現及建議？



婚姻經營不容易，台灣內政部統計，台灣近10年離婚人口趨勢波動，每年約有4~5萬對夫妻選擇結束婚姻，平均每一天都有百餘對伴侶選擇離婚。其中，以2021年為例，半數離婚夫妻的婚齡未超過8年，其中高達34.7％更未滿5年，這個比率為近10年來之最。

不過，高曼卻曾在著述裏提到「維繫關係長久的原則十分簡單」。他說：「婚姻美滿的夫妻並非比較聰明、有錢或心思靈巧。而是他們已在日常生活中找到一種方法，不讓自己對另一半的不滿超過愛意（對彼此有所不滿，在夫妻間很正常）。這類婚姻可稱之為高情緒智商的婚姻。」

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「5:1」神奇溝通法則

高曼的婚姻關係研究的重要基地之一，是美國華盛頓大裏裡一間被稱為「愛情實驗室」的公寓。來到這裏參與研究的受試夫妻胸前會被別上麥克風，除此之外，牆壁上的攝影機、廚房裏的單面反光鏡、心電動態監測儀等，都會記錄他們的談話內容、表情、生理反應等，讓研究人員有豐富的素材進行分析。

他在一項著名的研究觀察到，結婚多年仍在一起的夫妻有個共通點：他們每次在相處上有摩擦、產生負面情緒時，大約會用5倍能帶來正面情緒的互動來加以平衡。他將這個「5:1」的比率形容為「神奇比率」。

亞洲人以和為貴，少衝突即幸福

不過，高曼的研究對象為美國人，歐洲國家或亞洲國家的夫妻是否也適用「5:1」神奇比率呢？

為了回答這個問題，比利時魯汶大學的心理學教授巴查‧梅斯基塔（Batja Mesquita）等人決定另找歐洲國家及亞洲國家的夫妻，複製高曼的實驗室互動研究，研究成果近來刊登於《跨文化心理學期刊》。

他們共招募了58對比利時夫妻、以及80對日本夫妻，這群人平均結婚15年。每對夫妻在實驗空間中對話10分鐘，談論近期兩人意見相左的話題，全程錄影；時間到後，研究人員請他們一起觀看剛剛兩人對話的影片，並評估對話過程各個時刻的正向或負向感受。

研究顯示，歐洲夫妻與亞洲夫妻的互動確實有些不同。整體而言，對婚姻關係滿意的比例時夫妻，他們的正向情緒是負向情緒的33倍，而日本幸福夫妻則是8倍。由此可見，不同文化的「神奇比率」可能非常不同。

值得注意的還有，日本人夫妻的互動，似乎反映亞洲人講求「以和為貴」的特質。

梅斯基塔等人觀察到，比利時的幸福夫妻在對話中有較多的正向情緒及較少的負向情緒，而日本的幸福夫妻不太一樣，他們並未展現較多的正向情緒，而是負向情緒出現次數較少，「一個解釋是，對婚姻感到滿意的日本夫妻，傾向避免、或者快速化解不愉快的互動。這與他們傾向避免破壞和諧的想法一致」。

無論如何，這兩份研究都看見，幸福伴侶擁有較多的正面互動、較少的負面互動。然而，這該如何做到？

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尖銳開場，傷害關係的利刃

高曼根據長年累積的研究資料，讓他有信心能在短時間預測一對夫妻未來的婚姻走向。舉例來說，夫妻一方以尖銳的話語開場，就是傷害婚姻關係的利刃，「一旦使用尖銳的開場，後續難免會出現批評、輕蔑、辯解、放棄溝通等情形，討論的結果必然是負面的」。

來自台灣的精神科醫師鄧惠文曾在著述《婚內失戀》中提到類似的概念：一旦開始用怨婦的口吻說話，關係將越來越糟。伴侶感受到壓力後會本能地逃避，這可能進一步引起說話者持續施壓、伴侶繼續逃避，惡性循環。她建議，對伴侶說話前，可以想像自己面對一個自拍鏡頭，播出來的影片會是甚麼模樣，並強調「愛是一種好的、愉悅的感覺，沒有辦法用黑暗的方式索取」。

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幸福婚姻奠基在良好的友誼，7方法保鮮愛情

高曼等人根據過去的研究觀察，歸納出有助愛情保鮮的實用之道，寫成《7個讓愛延續的方法：兩個人幸福過一生的關鍵祕訣》，每一個章節都有詳盡的實例、評量及日常練習。這7大原則包括：

1. 補強愛情地圖

愛情地圖是指夫妻心中掌握與另一半有關的訊息。幸福的婚姻奠基在深厚的友誼，快樂的夫妻會互相尊重，享受彼此的陪伴，在日常生活中就會以細微舉動表達對彼此的愛；他們通常對彼此瞭若指掌，非常熟悉對方喜愛與厭惡的事物、性格癖好、盼望與夢想。高曼等人曾探究為甚麼高達67%的夫妻生完第一胎對婚姻滿意度驟降、而其他夫妻的愛情能保鮮，結果發現，另外33%夫妻正是在一開始就有詳盡的愛情地圖，因此生活出現劇變也沒有失去共同方向，依然能保持連結。

2. 培養愛戀與愛慕

幸福的夫妻有時仍會受不了另一半的性格缺點，但他們仍覺得對方值得尊敬及重視；如果這種感覺完全消失，這段關係就難以挽回。可想想愛上這個人的原因、過去快樂回憶，同時可嘗試肯定並公開討論另一半與這段婚姻的優點，這些都有助益。

3. 回應而非拒絕

當伴侶說：「我昨晚做了一個非常可怕的夢！」你的回答會是：「我現在沒時間聽」，還是：「我得趕着出門，先告訴我是甚麼夢，晚上再聊」？回應而非回絕，是情感連結、浪漫、與美好性生活的基礎。

4. 接納另一半的意見

美滿婚姻需要兩人互相敬愛及尊重。高曼的研究顯示，男性在情緒智商路上需要學習的相對多一些，但越來越多丈夫正在改變，約有35%的丈夫看重兩人關係更甚於自己，能做出尊重妻子的決定；研究發現，願意接納妻子意見的丈夫，也通常是出色的父親。

5. 解決可解決的問題

學習與永久性的問題和平相處，解決可解決的問題。溝通時記得圓融開場，盡量以「我」當主詞而非用「你」，像是「我希望你能聽我說」就比「你沒在聽我說話」來得委婉；盡量描述事實、不要論斷；盡量有禮且懂得讚美。當衝突一觸即發時，最好先停止討論；自己冷靜後，若能安撫彼此，兩人的關係會獲益良多。

6. 學習打破僵局

人們內心深處有許多想望，可能是四處旅行、職涯追求，或是希望擁有自由、平靜、安全感、靈性提升等， 一旦未能實現、未被伴侶了解及尊重，生活中的僵局就在所難免。因此，要練習釐清僵局的根本原因。

7. 創造共同意義

夫妻對彼此抱持相似的期待，關係會更深刻；對養兒育女看法相似，更能增進婚姻的意義。彼此能越坦承與敬重，就越有可能創造共同意義。

婚姻的改善，在高曼眼中其實不難。他在追蹤研究中發現「神奇5小時」的祕訣，那就是，那些試圖改善關係而且成功的夫妻，比以往多花一點時間來經營婚姻，像是早上道別、回家後談談心、向伴侶表達愛與讚美、親吻擁抱、有空時約約會，計算下來每週不過5小時，但效果非凡。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】