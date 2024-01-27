老婆只顧煲劇家務全不做　更害孩子兩度入院！人夫崩潰卻鬧不得

結婚生子要面臨許多考驗，甚至有些人會因為生養小孩課題而吵架不合



。網民表示，老婆生產完就辭職在家帶小孩，卻不斷抱怨帶小孩很累，只因為他發現老婆家事沒做、尿布沒換害孩子住院兩次而鬧她幾句，老婆就多次心生不滿跑回娘家，讓他相當無助。其他人建議他「找保母」，再讓老婆回去上班，是唯一解方。

老婆竟養出這程度的惰性，真是苦了這位老公！（按圖了解）

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一名網民在「匿名公社」發文表示，他已結婚兩年多、有一個11個月的女兒。老婆生產完後便辭職在家帶小孩，老婆抱怨帶小孩很累，因此他還訂閱影音串流平台，讓老婆舒壓，想不到老婆因此沉迷追劇，他下班後發現衣服沒洗、家事沒做、奶瓶沒洗，甚至要幫女兒換尿布時，發現女兒大便都乾掉，還因尿布疹住院兩次。

事主看不下去，因而鬧了老婆幾句，但老婆心生不滿，隔天就跑回娘家。類似情況已重複好幾次，他今天又發現老婆回娘家了。每次他都得去老婆娘家向她道歉、再請她回家，否則老婆不會消氣。

該網民說，他下班回家還要洗碗、洗奶瓶、洗衣曬衣、整理家務、照顧女兒、幫女兒洗澡，反觀老婆都躺在床上追劇，桌上都是外送垃圾，因為老婆要求買了八支奶瓶，但也都是留給他洗。

他崩潰表示，他自知碎碎唸不好，但是看到家裏情況，他真的沒辦法忍住不鬧老婆，鬧完他也都很認份的整理家務，他說，「至少把女兒顧好吧！每次回到家沒飯吃就算了，小孩都哭到衣服全濕尿布快炸開，這不對吧？」

其他人則留言：

．「請保母，叫老婆去上班！老婆不是好媽媽，也不是好老婆，也可以離婚」

．「找保母顧，叫她回去上班吧」

．「趕快離婚，娶這種的沒用」

．「沒資格當媽媽沒責任感，公主病的很嚴重」

．「Netflix 先停掉」

．「請保姆顧，叫她去上班」

．「還有個解決辦法，小孩送托嬰，老婆去上班，至少先改善女方的惰性」



不少同是媽媽的網民留言：

．「大便都乾了真的很誇張欸，我也是媽媽，不可能會有大便不馬上洗這種事……我真的覺得離婚吧！這種媽媽真的很母湯」

．「我也是一個離職在家帶小孩的媽媽也會追劇，但小孩大便都乾了還沒換這個我真的無法接受」

．「我兩個小孩都自己帶到上幼稚園，家事我不敢說，但是小孩大便放到乾？尿布疹到要住院？家事都不做了了，小孩也顧不好？讓她回去喝媽媽的奶吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】