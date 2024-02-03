婚姻｜在家不敢發脾氣！3生肖老公超怕老婆　鼠男求生能力冇得頂

婚姻是需要雙方共同維持的，有些丈夫很大男人主義，而有些丈夫在家卻不敢發脾氣。據《搜狐網》指出，有三大生肖的丈夫在婚姻中超怕老婆，尤其是屬鼠男。



誰怕誰也好，也是一種相處的方法吧！（按圖了解）

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1. 屬鼠男

屬鼠的男人個性純真，在婚前談戀愛的時候就沒少吃苦頭，所以他們就學會了審時度勢，在婚後對於「不該說出口」的詞彙把握得很好，不會講話激怒另一半，甚至說話的時候還會主動迎合老婆，有時還會藉此把責任推到老婆的身上，可以說是一石二鳥。

2. 屬牛男

屬牛的男人經常給人的第一印象是遲鈍，就像一個只會把手上工作，做好的機器人一樣，有時在家忙碌了幾個小時都不說一句話，因為他們其實會害怕老婆的批評，所以怕自己講話讓老婆覺得不洽當，尤其是有外人來家裏的時候，他們總會表現得特別沉默。

3. 屬兔男

屬兔的男人喜歡宅在家裏，和老婆一起聽音樂、追劇、下廚，但卻很少言語上的交流，他們怕老婆的點在於擔心被嫌吵，所以會盡力的少說話、不讓老婆生氣。

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