早洩｜老公表現無復當初？4個方法可治療 改善夫妻性生活品質
撰文：中天新聞網
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早洩跟遲射一樣，都是相當常見的性功能相關問題，也是很多人擔心的問題，對此，來自台灣的戴槐青醫生表示，若想改善這類問題，可以透過學習控制性刺激和提高性愉悅的方法來延長射精時間。
泌尿科戴槐青醫師在Facebook發文表示，想要治療早洩或遲射有以下「4方法」：
1. 行為療法
行為療法是一種非藥物治療方法，透過學習控制性刺激和提高性愉悅的方法來延長射精時間，像是練習分散注意力、壓迫技術、延遲射精的技巧等，行為療法通常不會單一進行，而是與其他治療方式結合使用，可以有效地幫助患者克服早洩問題。
2. 藥物治療
藥物治療也是一種相當常見的早洩治療方式，常用的藥物包括選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRI)、類催眠藥物和局部麻醉藥物，這些藥物可以幫助延長射精時間，提高性生活品質，但藥物治療可能會帶來一些副作用，使用前請務必遵循醫生建議。
3. 心理治療
心理治療可以幫助患者解決與早洩相關的心理問題，如焦慮、壓力、自卑感等，泌尿科醫生可能會與心理治療師討論合作，進行治療，患者可以找到應對早洩的有效方法，提高性自信心和性生活品質。
4. 手術治療
這是相對少見的作法，在比較嚴重的情況下，手術治療也是一種選擇，這包括前列腺切除術和陰莖神經切斷術等手術方法，目的是透過干擾神經傳導來延長射精時間，然而，手術治療風險較大，且後果不可逆轉，請務必跟醫生詳細討論過後再做決定。
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