洗枕頭｜老公枕頭總是又黃又污糟？他們是無辜的！5招助洗走黃漬

男人枕頭總是黃黃的？台灣重症專科醫生黃軒近日發文呼籲廣大女性們「不要寃枉男人了」，並不是他們沒有好好清潔，而是因為體內不停分泌荷爾蒙、汗水等導致。黃軒也笑說，「即使把我們男人浸泡肥泉水冲洗，隔一、兩天，妳依然見到髒髒黃黃的！」



黃軒在Facebook指出，許多女生誤以為男生「枕頭容易黃」是因為澡沒洗乾淨，不過事實並非如此。他解釋是因為不停分泌的雄性荷爾蒙，尤其是睪固酮，對於促進皮脂腺的擴大及油脂大量的生產，有顯着作用。男人體內的5α-還原酶（5-alpha reductase）較為活躍，它會將睪固酮（Testosterone）轉換成更為強效的雄性荷爾蒙，並進一步提高男人皮脂的生產，而這種皮脂，本身就是淡黃色的液體，所以才使寢具變黃。

黃軒續指，在睡眠時，男人的皮膚依然在不停分泌汗水也是一大關鍵，這些汗水中含有的酸性物質，加上皮屑、汗垢、口水等，就是使枕頭發黃的成份。

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黃軒分享處理這些黃色污垢的小訣竅：

1. 洗滌前先用洗衣皂或污漬預處理劑塗抹在黃漬上，輕輕搓洗，然後讓其浸泡一段時間

2. 使用溫水，幫助洗衣粉更好地溶解，從而更有效地清潔衣物

3. 對於白色或淺色衣物，可以使用含氧漂白劑，請按照產品說明進行稀釋和使用

4. 酵素洗衣粉的酵素，不分解蛋白質污漬，對於去除皮脂和汗液的黃漬效果較好

5. 晾曬部分，陽光中的紫外線具有天然的漂白作用，可以幫助去除黃漬



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