不孕｜人到中年房事力不從心？吃雞子不能以形補形　隨時有反效果

45歲在科技業上班的張姓男子，近幾個月明顯感受到體力下降、常精神不濟，工作容易疲累且效率下降，也常為小事動怒。此外，房事明顯變差，性趣缺缺，整體生活鬱鬱寡歡，且身材逐漸走樣變胖。經過問診及檢驗檢查，診斷出「睪固酮低下症後群」，也就是俗稱的「男性更年期」。



睪固酮低下治療 可改善生活型態

台灣奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，目前對於睪固酮低下的治療主要仍以藥物為主，包括注射型針劑、凝膠（經皮吸收或鼻黏膜吸收）等，大部分在經過幾個月療程病人便會自覺症狀改善。睪固酮是身體分泌重要的賀爾蒙，會隨着年紀、日常作息、身體狀態、其他慢性疾病而影響，因此生活型態調整對於睪固酮低下病人也是重要的課題。

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雙向惡性循環影響 是慢性疾病根源

謝昆霖醫生說明，睪固酮低下就像是男性健康的核心，它跟許多慢性疾病，包括代謝症候群（三高，如糖尿病、高血壓、高血脂）、骨質酥鬆、肥胖、睡眠障礙等息息相關，而且這些相關性都是雙向且惡性循環的影響，像群幫派份子集體威脅着健康，例如過多的脂肪會代謝掉睪固酮、而睪固酮低下又會造成脂肪比例增加，最後便形成難以回頭的惡性循環。

結合營養科門診 提供個人化飲食

營養科營養師朱恩琪說明，常見人們常以形補形的食療觀念，但其實不是樣樣都行。像雞睪丸或許是許多想要增加睪固酮濃度的病人的選擇，但是每100克的雞睪丸所含的膽固醇相當高（578毫克），大部分是蛋白質及脂肪所組成，有助於增加睪固酮濃度的鋅、精胺酸等皆不多，心理安慰層面較大，甚至過量攝取造成血脂肪增加，反而不利於睪固酮提升。

朱恩琪營養師建議，對於非嚴重男性性腺功能減退症的病人，改善生活方式，例如避免睡眠不足、適當的體育鍛煉、減少肥胖病人的體重以及控制與肥胖有關的疾病（糖尿病和高血壓等），比考慮使用補充劑和中藥來提高睪固酮濃度更為重要；之後若睪固酮濃度和相關指標沒有恢復正常，可以補充鋅、精胺酸，維他命D缺乏症者可補充維他命D，這些營養素由食物補充，有助於睪固酮濃度上升，也可搭配藥物治療提高睪固酮濃度。

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