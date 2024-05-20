大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽｜逾百家庭參加 父母奇招引BB爬行
撰文：阿言
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「大埔超級城」與「01親子」於5月11日及5月12日，一連兩日舉行「BB爬行大賽」及「龍年新手爸媽講座」，邀請逾500個家庭共同慶祝母親節，創造甜蜜美好的親子回憶。
大埔超級城 x 01親子 舉辦BB爬行大賽
「BB爬行大賽」吸引逾100個家庭參賽，現場氣氛熱鬧，途人也停留欣賞BB爬行的趣怪開心時刻。不少父母施展渾身解數引領BB向前爬行，父母們紛紛帶出食物及玩具吸引寶寶，某位父親竟拿出家中的遙控器，畫面可愛又趣怪！
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現場賽事分為13個組別，參賽者只需完成賽事均能獲得精美福袋，而每個組別冠軍更可得到大獎，包括是行李箱、消毒套裝及幼教玩具等等。
現場福袋：
Ella's Kitchen 有機果蓉
Oxford Path 123poster 以及體驗套裝
Optibac英國歐貝客嬰幼兒益生菌滴劑 以及 Optibac英國歐貝客兒童益生菌
AQ 天然科技水體驗禮包
Primeval GOTS有機嬰兒襪子
現場大獎：
AQ 流感消毒除味套裝
Primeval GOTS有機布類禮品包
Travel Kingdom 送出 Delsey Chatelet Soft 可擴張旅行喼(白色) 30"
b&h Atlas輕便嬰兒手推車 (紅色)
Learning Time Movement Kit & The Turning One Kit
Hegen 禮品包
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