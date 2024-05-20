大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽｜逾百家庭參加 父母奇招引BB爬行

「大埔超級城」與「01親子」於5月11日及5月12日，一連兩日舉行「BB爬行大賽」及「龍年新手爸媽講座」，邀請逾500個家庭共同慶祝母親節，創造甜蜜美好的親子回憶。



大埔超級城 x 01親子 舉辦BB爬行大賽

「BB爬行大賽」吸引逾100個家庭參賽，現場氣氛熱鬧，途人也停留欣賞BB爬行的趣怪開心時刻。不少父母施展渾身解數引領BB向前爬行，父母們紛紛帶出食物及玩具吸引寶寶，某位父親竟拿出家中的遙控器，畫面可愛又趣怪！

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽

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現場賽事分為13個組別，參賽者只需完成賽事均能獲得精美福袋，而每個組別冠軍更可得到大獎，包括是行李箱、消毒套裝及幼教玩具等等。

現場福袋：

Ella's Kitchen 有機果蓉

Oxford Path 123poster 以及體驗套裝

Optibac英國歐貝客嬰幼兒益生菌滴劑 以及 Optibac英國歐貝客兒童益生菌

AQ 天然科技水體驗禮包

Primeval GOTS有機嬰兒襪子

現場大獎：

AQ 流感消毒除味套裝

Primeval GOTS有機布類禮品包

Travel Kingdom 送出 Delsey Chatelet Soft 可擴張旅行喼(白色) 30"

b&h Atlas輕便嬰兒手推車 (紅色)

Learning Time Movement Kit & The Turning One Kit

Hegen 禮品包

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