5月龍B講座｜現場送出逾萬元福袋 有機果蓉/益生菌/吸管杯

今個5月，「01親子」陪您慶祝母親節，為偉大的媽媽與摯愛BB締造感動時刻！5月12日將舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



01親子「龍年新手爸媽講座」

日期：2024年5月12日（日）

時間：上午10時半至下午3時正

地點：大埔超級城C區舞台

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

立即登記

01親子「龍年新手爸媽講座」 豐富福袋獎品

(禮物將會隨機送出，數量有限 送完即止)

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【1】AQ 天然科技水體驗禮包

AQ產品專針對細菌病毒引起健康問題而研製，除菌抗炎，抗敏止癢，淨化除味，化毒解毒，化痰止咳，快速破解病毒繁殖鏈，防交叉感染的新時代奇蹟健康噴霧，非傳統技術，嬰兒及任何人都可安心使用。

AQ 天然科技水體驗禮包

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【2】Combi Balloon 吸管杯

符合人體工學水杯握把，外出便利提帶。而且產品適用多種方式消毒方式，多重安心防漏設計，適用於蒸氣消毒機。

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【3】Ella's Kitchen 有機果蓉

The pink one 有機粉紅色雜果蓉 以及 peaches 有機香桃果蓉，均使用有機食材，沒有添加任何糖、鹽、水、防腐劑、色素及人工添加劑，比果汁保留更多的水果纖維。

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【4】有機嬰幼兒洗護體驗套裝連禮券 + HiPP果蓉唧唧裝

Hipp 福袋禮物圖

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【5】METAVO 優惠券 及 Noodle & Boo 濕紙巾

不含酒精，輕柔質地的棉巾；配含超溫和，全天然及免沖洗液成分。潤澤敏感肌膚，含維他命E、蘆薈及洋甘菊，能舒緩抗敏，用後肌膚更鎮靜舒適。

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【6】Oxford Path 123poster 以及體驗套裝

123poster 早教海報，包攬數字 1至20 同時配配英文字，家長可貼於家中角落加深孩子對英文數學印象。另外更有 0-2歲精靈寶寶體驗套裝（適合０-６歲幼兒），配合圖像及豐富顏色，引起嬰幼兒學習動機。

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【7】Primeval GOTS有機嬰兒襪子

100% GOTS 有機認證，不含有害化學成份及物質，適合濕疹及敏感皮膚。產品不含重金屬、不含甲醛、不含熒光劑，質料柔軟舒適！

*福袋隨機送出襪子顏色、款式及尺寸。

Primeval GOTS有機嬰兒襪子

01親子「龍年新手爸媽講座」福袋【8】Optibac英國歐貝客嬰幼兒益生菌滴劑 以及 Optibac英國歐貝客兒童益生菌

Optibac英國歐貝客嬰幼兒益生菌滴劑含有短雙岐桿菌M-16V®，並被多項臨床試驗進行了數十年的研究，研究團隊於4000個嬰兒的臨床研究及現及證明，此菌株有助嬰兒維持腸道菌群平衡，還能減輕皮膚、呼吸道及腸胃不適。

Optibac英國歐貝客兒童益生菌產品集合了3種對人體腸道有益的益生菌菌株。其中鼠李糖乳桿菌GG為全球最多科研實證的菌株之一，有助平衡人體腸道菌群並提升身體免疫力。產品更有助緩和兒童常見的呼吸道問題及濕敏等症狀。

同場加映：現場即時登記可獲豐富禮品

Aptamil ：Apta 長袖防水圍裙