大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽｜現場大獎 嬰兒手推車/旅行喼30"

今個5月，「大埔超級城」與「01親子」陪您慶祝母親節，為偉大的媽媽與摯愛BB締造感動時刻！5月11日將舉行2024年「BB爬行大賽」，享受熱鬧歡樂氣氛，創造甜蜜美好的親子回憶，搶閘贏在起跑線！



大埔超級城 x 01親子 舉辦BB爬行大賽

日期：2024年5月11日（六）

時間：13:00 – 17:00 （不同組別將分時段進行）

地點：大埔超級城C區舞台

對象：6 - 13個月寶寶及1位家長

費用：全免

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽

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比賽場次：

第1場 （名額：8名）

登記時間：12：30

比賽時間：13：10 – 13：20

第2場（名額：8名）

登記時間：12：30

比賽時間：13：20 – 13：30

第3場（名額：8名）

登記時間：12：30

比賽時間：13：30 – 13：40

第4場（名額：8名）

登記時間：13：30

比賽時間：14：05 – 14：15

第5場（名額：8名）

登記時間：13：30

比賽時間：14：15 – 14：25

第6埸（名額：8名）

登記時間：13：30

比賽時間：14：25 – 14：35

第7場（名額：8名）

登記時間：14：30

比賽時間：15：05 – 15：15

第8場（名額：8名）

登記時間：14：30

比賽時間：15：15 – 15：25

第9場（名額：8名）

登記時間：14：30

比賽時間：15：25 – 15：35

第10場（名額：8名）

登記時間：15：30

比賽時間：16：05 – 16：15

第11埸（名額：8名）

登記時間：15：30

比賽時間：16：15 – 16：25

第12場（名額：8名）

登記時間：15：30

比賽時間：16：25 – 16：35

第13場（名額：8名）

登記時間：15：30

比賽時間：16：35 – 16：45

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽 現場送出逾萬元大獎

(禮物將會隨機送出)

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【1】AQ 流感消毒除味套裝

香港品牌AQ是一項2005年在紐西蘭研發成功的細菌病毒天敵產品，經過18個月提煉研製而成，也通過了無數權威化驗報告。

1. 空氣殺菌淨化機 X1

2. 空氣淨化機專用液 500ml X2

3. 天然消毒水 300ml X1

4. 天然消毒水 500ml X1

5. AQ健康科技水-環境配方手噴裝 230ml X1

6. AQ健康科技水-多功能配方試用裝 7ml X2

7. AQ健康科技水-多功能配方手噴裝 60ml X3

8. AQ健康科技水-多功能配方便攜裝 28ml X1

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【2】Primeval GOTS有機布類禮品包

100% GOTS 有機認證，不含有害化學成份及物質、不含重金屬、不含甲醛、不含熒光劑，適合濕疹及敏感皮膚。優選優質100%棉花面料，加上質料柔軟舒適，透氣涼爽排汗，讓寶寶愜意享受舒心睡眠。安全無異味、耐磨、手感柔滑易清洗，適合雙職父母省時為寶寶清潔衣物。

1. GOTS有機嬰兒熊仔長腿公仔

2. GOTS有機被子

3. GOTS有機嬰兒床單

4. GOTS有機嬰兒枕頭套

5. BB防窒息枕頭

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【3】Travel Kingdom 送出 Delsey Chatelet Soft 可擴張旅行喼

Delsey 專利的的雙層保安拉鏈，皮革+滌淪混合，輕盈軟箱，30"收納容量配合擴張夾層，容量特大。嵌入式 TSA 鎖提供安全旅行，允許海關打開。全球有限 10 年保固

Delsey Chatelet Soft 可擴張旅行喼

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【4】b&h Atlas輕便嬰兒手推車 (紅色)

通過歐盟EN1888認證，輕便旅行兒童推車，可攜帶上飛機。輕量化鋁制框架，車身僅重 4.88kg。

人體工程學手把，軟墊包覆設計，背靠多段可調，可坐可躺適用於0-3歲寶寶。小腿靠可調，三折收車體積小；一踩雙刹，前輪360度旋轉，四輪避震。前置扶手與五點安全帶，讓寶寶乘坐更安全舒適；無段式調節椅背，可平躺約175°。

展開尺寸：73x46x104cm

折疊後尺寸：19x46x53.5cm

b&h Atlas輕便嬰兒手推車 (紅色)

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【5】Learning Time Movement Kit & The Turning One Kit

大小肌及動作發展套裝 Movement Kit

適合對象：6-12 months

大約在寶寶6個月大時，他們的運動能力開始增強，開始嘗試坐立、翻滾和爬行等動作。我們的大小肌及動作發展套裝提供多種玩法，鼓勵寶寶發展各種運動技能，從大小肌肉運動開始，逐漸發展到精細動作技能。這套學習玩具還提供一些早期認知相關的技能，例如學習使用容器和理解「物體恆存」的概念。（可配搭Tummy Time親子互動套裝的軟枕一起使用）適合6至12個月的嬰兒發展需要。

1. 可加強翻身和爬行等動作

2. 練習坐立和遊戲

3. 發展口腔運動，作為語言前置準備

4. 學習認知概念，例如「物體恆存」

1歲進階認知發展套裝 The Turning One Kit

適合對象：9至16月

當寶寶準備慶祝第一個生日時，其實還踏進了一個重要的成長里程碑。他們的大腦現在已經成長大了整整一倍，已經能夠吸收更多的學習內容了！我們的Turning 1套裝將透過學習玩具和相關活動，鼓勵寶寶發展出更多的精細動作技能、問題解決能力，並開始閱讀關於生日和情緒發現的故事書。適合9至16個月的嬰兒發展需要。

1. 學習因果關係

2. 使用收納容器和物體恆存

3. 練習精細運動技能

4. 開始早期的想像遊戲

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【6】Hegen 禮品包

由初生奶樽開始，Hegen 陪伴BB成長，專業人士建議由BB 9個月起轉用奶咀以外的飲食工具，所以 Hegen 的飲管杯就可以是一個很好的選擇。BB沿用同樣手感的樽，同時可以學習使用飲管吸啜，既有安全感，亦可以訓練口腔不同小肌肉，以助牙齒成長。

BB漸漸成長的時候，會開始模仿大人的動作，例如大人的飲水方法，所以 Hegen 的360防漏飲水杯，可以讓BB學習大人飲水，但又不會因流速太快而出問題。

Hegen - PPSU防漏飲水杯 240ml/8oz (紫色)

Hegen - PPSU方圓型寬口飲管杯 330ml/11oz (紫色)

Hegen - PPSU多功能方圓型寬口奶瓶 330ml/11oz (2支裝) 紫色

Hegen - 2用水樽帶 (褐灰色)

Hegen - 禮盒 (細)