5月龍B講座｜現場送出逾萬元大獎 消毒烘乾鍋/消毒套裝/潔地機

今個5月，「01親子」陪您慶祝母親節，為偉大的媽媽與摯愛BB締造感動時刻！5月12日將舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。現場講座設有問答環節，答中問題的家長們可獲精美禮品乙份，即看豐富大獎名單！



01親子「龍年新手爸媽講座」

日期：2024年5月12日（日）

時間：上午10時半至下午3時正

地點：大埔超級城C區舞台

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

立即報名

01親子「龍年新手爸媽講座」 現場送出逾萬元大獎

(禮物將會隨機送出)

01親子「龍年新手爸媽講座」大獎【1】AQ 流感消毒除味套裝

香港品牌AQ是一項2005年在紐西蘭研發成功的細菌病毒天敵產品，經過18個月提煉研製而成，也通過了無數權威化驗報告。

1. 空氣殺菌淨化機 X1

2. 空氣淨化機專用液 500ml X2

3. 天然消毒水 300ml X1

4. 天然消毒水 500ml X1

5. AQ健康科技水-環境配方手噴裝 230ml X1

6. AQ健康科技水-多功能配方試用裝 7ml X2

7. AQ健康科技水-多功能配方手噴裝 60ml X3

8. AQ健康科技水-多功能配方便攜裝 28ml X1

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【2】Combi 智能消毒烘乾鍋

2合1智能消毒烘乾鍋，產品物料符合FDA認證，能夠於6分鐘快速蒸氣消毒，45分鐘靜音熱風烘乾。一鍵式操作簡易、雙層隔熱防燙設計、特大容量可一次消毒9支標準或寬口奶瓶和餐具等等。

Combi 智能消毒烘乾鍋

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【3】HIZERO Hizero F100

由瑞典設計師-Magnus Lundström設計的HIZERO最新產品–F100仿生潔地機，產品遵循環保概念，而且具功能性和美感。潔地機可以做到每一秒都以淨水潔地，同時一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，完美體驗四合一潔地機的優點。新產品具有四色選擇，其中江月黃、暮光綠為限量色系。

HIZERO仿生潔地機 具以下特點：

1. 無需預先吸塵或掃地，新技術讓用家「一次過」掃地、拖地、抹地及自我清潔，節省大量時間。

2. 專利技術實現「液固廢物自動分離」，同時清理液體及固體廢物，例如︰粉麵與上湯混合物，同時清理後就分別進入不同的收集箱，乾淨企理。淨水和污水不會混合，因此清潔地板時會一直使用淨水清潔。

3. 機器已獲廠方認可，能配合原裝地板消毒清潔液以1:99開水直接使用，無需分開消毒程序，清潔家居更方便。

4. 機器操作寧靜，噪音小於60 db，比傳統的吸塵器安靜約 70%。

5. 操作省電，一次充滿約可連續使用 80 分鐘以上，足夠清潔大範圍家居。

6. 無二次污染，無需排氣，不會如「真空吸塵機」有機會釋出灰塵或過敏原，對有過敏症或哮喘患者是絕佳的清潔工具。

7. 水箱容量提升至700mL，可一次清潔約1,000呎的地板。

HIZERO Hizero F100

大埔超級城 x 01親子BB爬行大賽大獎【4】METAVO 及 Noodle & Boo 套裝

Noodle & Boo 全系列產品. 專為敏弱嬌嫩幼兒肌膚設計. 天然單純成分、低敏性配方. 敏感肌膚、異位性皮膚炎的寶寶都可以安心使用!

Metavo牛油果素中主打的AvoB™成分不僅可以提升新陳代謝，還有助於促進氧化葡萄糖和脂肪，並且能有效提神，升級血糖和體重控制。此外，更含有健康的單元不飽和脂肪和 Omega-6，對心血管健康亦有很大幫助！全面改善身體健康及預防危疾！

大獎包括：

1. Perfecting creme

2. Lovely body lotion

3. Laundry detergent

4. Bouncing baby bubbles

5. Ultimate cleansing cloth

6. METAVO avocado capsules