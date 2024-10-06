曱甴｜比番皂水還好用？網民分享殺蟑螂方法　這招全滅小強兼消毒

蟑螂（曱甴）是居家環境中最常見的害蟲，甚至演化出越來越強的抗藥性只要一出現，絕對尖叫聲四起。為了消滅「小強」，很多人各出奇招，有人發現比起殺蟲劑，洗廁所的清潔劑似乎更管用，還有人分享只要噴灑酒精，蟑螂不只立刻陣亡，同時達到殺菌消毒的效果。



事主在網絡論壇PTT發文透露，最近家裏陸續出現10隻體型超大的蟑螂，他靈機一動狂噴廁所清潔劑，結果立刻見效，只是蟑螂屍體跟地板會濕濕的，讓他十分困擾。貼文一出，大家熱心獻計自己的方法：

．「不計成本的話，75%酒精潑下去，蟑螂秒死，還順便殺菌消毒」

．「酒精就蠻好用了，還無毒」

．「去油的清洗廚具的也很有用還香香的」



其中最多人提到的就是使用肥皂水滅蟑，因為蟑螂是透過腹部的小孔呼吸，身體表面有一層油脂，肥皂水的界面活性劑會溶掉油脂，破壞呼吸機制使蟑螂窒息而死：

．「用肥皂水或最便宜洗髮精，臉盆迅速弄出起泡水，潑下去蟑螂10秒內死」

．「蟑螂肚肚油油的，碰到肥皂就會死翹翹」



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