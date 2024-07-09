曱甴｜蟑螂猖狂再打掃也沒用？物理防禦不行　可試用「氣味攻擊」

蟑螂可以說是讓不少人聞之色變的生物，家裏再乾淨，牠難免會出現在家中。有網民好奇，到底要怎麼做，才能讓家裏不要有小強？貼文曝光後，引發熱議，網民推薦多項妙招，一定讓蟑螂不再出現。



任家中再是乾淨，曱甴還總是有方法走進家中。（Canva）

蟑螂猖狂亂竄廚房怎麼辦？內行人親授1招除蟲密技

在Facebook群組「家常菜」，網民詢問大家是如何讓廚房裏面零蟑螂的？有沒有甚麼小撇步？他每次使用完廚房，都會擦拭乾淨，廚餘則是放雪櫃冷凍，但不解為何還是有蟑螂來訪。

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貼文一出，不少熱心網民紛紛給建議:

．「要把會侵入廚房的路線斷除，如水管口、門縫、窗戶縫，弄個水蒸殺蟲劑應該就夠了」

．「試試月桂葉，要捏一下出味道」

．「我養了兩隻貓，從此沒看過活的蟑螂囂張過」

．「用一盤蜂蜜、糖、香蕉皮剪碎、洗潔精，很快就除蟑了」。



此外，網民表示，蟑螂很怕檸檬味，所以可將擠剩的檸檬皮打成汁，並加鹽、梳打粉，或將其切細的皮置於抽屜和櫃子內。平時擦拭時也可以加點檸檬，讓屋子都是檸檬味，蟑螂就會跑光。更有日本專家表示，蟑螂最怕的九種味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香、薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂、澳洲茶樹」，這些味道都能讓蟑螂退避三舍。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蟑螂怕什麼？內行人親授除蟑螂妙招：小強怕到跑光光】