浴室地下「全是蟲」？看清一點才知擺烏龍　清理起來倒真不輕鬆

國外一名網民拍了自己浴室踏墊照片，上網詢問網民該怎麼辦，引發熱烈討論。



若不是一早告知它們不是蟲，也許很多人都不會有膽量放大看清楚它們是甚麼：（按圖了解）

+ 4

據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名女子在Facebook群組發照片，只見照片中浴室門口掀開踏墊以後，踏墊下方有許多白色的「蟲子」，讓不少人看了全都嚇壞。有網民說「我心臟病發作了一分鐘」，也有人說「有人看到這張照片以為是蟲嚇壞了嗎？」

相關文章：家居｜貼紙殘膠除不掉？酒精、皂水難清理 網民推薦另外4個方法

其實照片中的「白色蟲子」並不是蟲，而是踏墊使用過久，浴室的溫度與潮濕導致踏墊下方的橡膠融化，讓踏墊裏面的織布線頭跑了出來。這些織線遠遠看就像一條條的白色蟲子，讓網民看了覺得好噁心。

女子進一步解釋說她不知道該怎麼清除地上的殘膠跟線頭，不少網民也留言分享自己的經驗。有人建議女子用去漬油，有人說看起來真的太可怕了，還有網民在看完留言後說從此都不敢掀起踏墊清潔了。

其實浴室踏墊因為常放在潮濕的地板上很容易滋生細菌和黴菌、藏污納垢。專家建議要經常在使用完後將踏墊掛起風乾，或是灑小梳打粉靜置30分鐘再將小梳打粉吸乾淨，都能達到很好的清潔效果。近期也流行珪藻土材質的踏墊，因為很快就能風乾，受到不少人喜歡。

【延伸閱讀，更多打理家居浴室建議】

浴室｜花灑頭黑垢頑固難清理？浸落「這東西」30分鐘 一刷即乾淨

+ 7

抽濕｜怎讓浴室加快乾爽？網民力推「2法寶」 專家分享防霉關鍵

+ 6

延伸閱讀：

影／百萬網紅搭Uber被認出！司機突問「我可以吸嗎？」完事再給9千塊小費

肯亞邪教稱「絕食可見耶穌」 47信徒餓死棄屍森林

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】