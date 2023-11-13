曱甴｜誤將番皂丟進排水口　家中整月不見蟑螂　全因它可這樣滅蟑

水晶肥皂不但便宜且清潔力又強，許多人都會拿來洗衣服，近期有網友透露洗衣服時不慎讓水晶肥皂掉落排水孔，但因為挖不出來只能讓它慢慢化掉，沒想到家中竟整整一個月不見蟑螂，讓她意外發現水晶肥皂有「防蟑螂」的功效。



事主在Facebook群組「我愛全聯-好物老實說」發文指出，自己中學時會幫忙洗衣服，有次洗衣服時不慎讓水晶肥皂滑走，並且就這樣卡進排水孔，後來媽媽想拿筷子夾出來卻越卡越深，最後只好放棄讓肥皂自行化掉，事主表示經過一個月後，肥皂才終於化掉，而她也發現那一個月家中的蟑螂明顯變少了。

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貼文引起不少網友驚呼：

．「原來可以滅蟑」

．「蟑螂減少，你發現了很了不起的用途耶」

．「差一點衝去買肥皂塞排水管」

．「被水晶肥皂燒到，我兒子超怕蟑螂，想買來放在家裏趨蟑」

．「我第一時間思考，是不是出門買塊南僑塞在流理台的孔位」



另外有專業網友表示：

．「只能內服，不能外用。蟑螂會吃肥皂，但是因為腹部油脂被洗掉會死掉，不衝突」

．「把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉」



蟑螂是透過體節上的氣門呼吸，而肥皂、清潔劑等含有界面活性劑，可以溶掉蟑螂體節上氣門的蠟質與油脂，進而堵住其氣門，使其窒息而死，若要使用肥皂水滅蟑，記得要對準蟑螂身體噴灑，噴到腹部那一側才能直接堵住氣門，若是噴到背部，也有可能流到腹部發揮作用，只是量要夠多。

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