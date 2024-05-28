暴雨停課 | 一文看清黃雨、紅雨、黑雨下 教育局中小幼停課指引

上學日子遇上暴雨天氣，家長們最關心的自然是停課安排。教育局有針對特定天氣情況及降雨量的停課安排，「01親子」為爸爸媽媽們整合包括黃雨、紅雨以及黑雨等天氣警告信號下的上學停課指引。



黃色暴雨警告安排

所有學校都正常上課，包括幼稚園 ，除非有特別安排。

紅色、黑色暴雨警告停課安排

- 上午5:30至上午8:00發出 :

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 上午8:00至上午10:30發出：

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 上午10:30至下午1:00發出：

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

（羅國輝攝）

紅雨、黑雨生效時上學指引

- 未離家上學：

學生應留在家中

- 上學途中：

家長及學生宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

- 已抵達學校：

學生應留在校內，直至情況安全才回家。學校將保持校舍開放直至正常放學時間為止，並實施應變措施，包括安排人手照顧已返抵學校的學生，家長無需急於前往學校接回子女。

其他注意事項：

- 家長及學生在暴雨期間應留意電台、電視台有關學校及公開考試的公布。

- 如天氣、道路或交通情況惡劣，家長可自行決定應否讓子女上學。

- 對於因惡劣天氣影響而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

- 校車司機應留意電台公布有關暴雨的最新消息，除非前面路面或交通情況不許可，否則應確保接載學生到安全地方(通常為就讀的學校)。

（資料來源：教育局）