親子好去處｜落雨天必到室內遊樂場 攀爬、吊橋、室內機動遊戲

落雨天又想帶小朋友到處遊玩?那就選擇室內兒童遊樂場,那就無懼天氣變化也能讓小朋友放電。這次向大家介紹五大兒童遊樂場,遊玩設施包括攀爬架、攀岩、吊橋、室內機動遊戲等,適合不同類型、不同年紀的小朋友參與。



Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園



位於荃灣PLAZA 88,佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ,樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成,場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區,為您帶來獨一無二的親子歷險體驗!讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下,從玩樂中學習新技能,感受最原始的快樂!

開放時間:

星期一至四:11:00am ~ 8: 00pm

星期五:12:00pm ~ 9: 00pm

週六、週日及公眾假期:10:00am ~ 9: 00pm

*每節體驗時間2小時45分鐘

*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費

門票及價錢:

星期一至五 (非公眾假期)

[01獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品): HK$496 (原價: HK$516)

一人票: HK$248

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$626

10次共享套票:$1,998

>>立即預訂<<

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

[01獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品): HK$596 (原價: HK$616)

一人票: HK$298

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$746

+ 7

The Big Things



The Big Things Playground 佔地4000呎,一共有18個遊戲區域,是一個以大自然為主題的室內叢林親子樂園。由芬蘭遊樂場設計師設計,遊樂場的設施採用芬蘭松木製作而成,經由芬蘭本土製作再運送到香港。場內播放着大自然小鳥的叫聲,彷彿走進森林一樣,讓孩子們可以自由自在地探索和體驗芬蘭式室內兒童遊樂場。

由 4 月 22 日至 8 月 31 日,The Big Things Playground 與 Sanrio 聯乘打造「魔法森林探險之旅」 活動。家長和孩子們可以加入 My Melody 及 The Big Things 探險隊,穿過秘道來到魔法森林,一起 開展充滿驚喜和挑戰的探險之旅,幫助 My Melody 尋找失落的星星碎片,完成星級任務!

The Big Things Playground 精心打造了魔法森林主題期間限定的互動遊戲及攝影區。通過互動遊戲中的線索,家長和孩子們可以尋找失落的星星碎片;在不同的打卡位拍照留念,記錄探險之旅的快樂畫面。

>>立即預訂<<

+ 6

Verm City 室內抱石體驗 | Clip N Climb 樂園



由紐西蘭引進的Clip N’ Climb,以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位,各個挑戰位均有不同的主題,讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣!Clip N’ Climb 全部牆壁都是用比較有趣和色彩濱紛的方式設計,是小朋友或攀石初學者入門的好去處!除了攀石牆之外,也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯,或者挑戰我們的「天堂路」,徒步走上六米高的柱上再跳下來。

開放時間:

星期一至五 (非公眾假期):2:15 PM - 8:00 PM

星期六、日及公眾假期:9:15 AM - 7:00 PM

地點:鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

>>立即預訂<<

01空間優惠價:

一人票:$250

親子套票 (1小童及1成人):$450 (原價: $500)

備註:(*更多詳情請參與條款及細則)

1. 參加者最少年齡為四歲。

2. 請於至少 3 天前預約 (*週末人流較多,建議付款預約前可先致電主辦方詢問預約情況。)

3. 如報名該天名額已滿,Verm City會與參加者再作安排。

4. 每節之15分為安全講座時間,每節之30分為正式開始時間。

+ 5

智遊天地 E3 Playland兒童室內遊樂場



九龍灣MegaBox智遊天地(E3 Club Playland)位於商場12樓,場地近11,000平方呎,主要為1至12歲兒童提供多元化玩樂設施,併合三大元素:Entertainment(娛樂)、Education(教育)與Exchange(交流),是集遊戲、教育、互動、派對及家庭樂於一身的綜合活動場地。

智遊天地提供多種遊樂設施,包括3米高魔鬼滑梯、半透明螺旋滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等,絕對是小朋友的「放電」好選擇!

地址:九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 12樓1號舖

5 個時段:

1)11:30AM - 1:00PM

2)1:30PM - 3:00PM

3)3:30PM - 5:00PM

4)5:30PM - 7:00PM

5)7:30PM - 9:00PM

>>立即預訂<<

01空間優惠價:

平日收費 (星期一至五, 公眾假期除外)

一位成人及一位小童:HK$ 150 (原價: HK$170)

兩位成人及一位小童:HK$ 210 (原價: HK$230)

備註:(更多詳情,請參閱條款及細則。)

1. 此為90分鐘入場門票

2. 只適用於星期一至五, 非公眾假期時段

3. 必須與遊樂場預約方可憑電子票供會場工作人員核實進場 (至少 1 天前預約)

4. 請遵守遊樂場規則及現場工作人員指示,如遇人潮眾多,敬請依序排隊等候

LEGOLAND 香港樂高®探索中心



香港樂高探索中心(LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong)有「樂高®超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積達30,000平方呎,主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。

中心設有10個不同的樂高®主題園區,包括古堡歷險、迷你天地、樂高®好朋友、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗、樂高®城市歷奇及樂高®咖啡室。

門票種類:

1. 入場門票:優惠價$240

2. 入埸門票連VIP電子相片通行證:優惠價$260

>>立即預訂<<

購票流程及注意事項

購票時,客人必需順序提供2個入場日期,並用逗號分隔 (DD/MM), (DD/MM)

**如所填寫的時間己滿,系統會安排爲客人預約稍晚的時段,如 第一入場日期所有稍晚的時段己滿,會安排至第二入場日期之同一時段

客人購票後將於 2 個工作天內陸續收到香港樂高®探索中心門票確認電郵。並於所預約的日子及時段進場門票僅在票面上所示的日期和時段內有效。日期和時段無法更改

*成人及3-11歲之兒童必須一同進場,成人不能單獨進場, 所有兒童於進場時均須出示有效個人身份證明文件,如香港身份證。

1. 12-17歲之兒童則可單獨進入場館,進場時須出示有效個人身份證明文件,如香港身份證。

2. 3歲以下嬰幼兒免費入場。

3. 所有日子之最後入場時間為18:00

4. 星期六、日及公眾假期設有3小時上限遊玩時間

Klook香港室内遊樂場通行證 享受高達48折優惠

憑通行證可探索超過5個香港熱門室內遊樂場,包括Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園, The Big Things Playground,香港 Verm City 室內抱石體驗 | Clip N Climb 樂園,2Gather兒童室內遊樂場以及更多體驗!香港樂高®探索中心帶你解鎖更多關於樂高的樂趣

通行證有效期為30天,在有效期內可靈活選擇想要體驗的活動及安排行程!

>>立即購買<<