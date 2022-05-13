落雨天濕重易致小童食慾不振　中醫建議睡前按摩4個位置改善胃口

春夏季天氣時晴時雨，本港今個星期又受到低壓槽影響，天氣變得不穩。淋雨後吹冷氣容易令小朋友著涼感冒，濕氣重亦有機會影響小朋友胃口，出現「食慾不振」，本港有中醫建議家長可在睡前為小朋友按摩4個位置，改善胃口問題。



馬琦傑中醫師日前在社交網站發文，指春夏季節濕氣重，容易令小朋友出現「食慾不振」。因為在中醫理論上，脾臟有轉化食物、幫助消化吸收的功能，一旦脾氣虛弱，就容易出現食慾下降的狀況。

（photoAC圖片）

家長若想檢查子女有沒有濕氣重，可留意以下症狀：舌頭中白膩有齒痕、頭髮容易出油、面部油亮、體形浮腫、全身時常怠倦、頭重腳也沉重、大便不成形，擦不乾淨、胸悶腹脹、胃口不好、痰多、睡覺流口水、陰部潮濕、濕疹、痛風，或時常感冒發燒。若出現1至3種症狀屬輕度濕重，5至7種則屬中度濕重，若出現8種或以上已屬嚴重濕重。

按壓4個位置改善胃口

要改善因濕氣重而出現的「食慾不振」問題，馬醫師建議家長除了可以讓小孩浸腳祛濕，及在早上飲用紫淮山水之外，亦可在睡前為小朋友按摩正捏脊、清補脾、運八卦、推大四橫紋4個位置，以改善胃口問題。

1. 正捏脊

位置：背部脊柱

手法：正捏脊法是由龜尾向大椎拿捏，即由下至上推

2. 清補脾

位置：大姆指外側，至赤白肉際處

手法：來回推

3. 運八卦

位置：掌中圍繞掌心內勞宮穴一周

手法：用運法，由乾宮起，順時針方向至兌宮止，周而復始

4. 推大四橫紋

位置：食指、中指、無名指、尾指指根連掌面之橫紋正中

手法：用姆指端自食指根推至尾指根，來回推

3大方法改善「濕」體質

馬醫師又提醒，若想預防及改善「濕」體質，可以每日做30分鐘微汗運動，以提高體內水液流動性，但要注意做運動出完汗後，記緊要抹汗，及切勿立刻飲凍飲及涼冷氣，否則就有可能積聚濕氣及著涼。同時要避免過量吃煎炸、甜膩、冰凍的食品；亦應盡量避開外在環境的濕氣，如不要直接睡或坐地板、潮濕下雨天減少外出、不要穿潮濕未乾的衣服、洗頭後要盡快吹乾、室內地方要穿拖鞋，避免凍到腳板。