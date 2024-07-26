專訪｜Patrick Sir分享親子閱讀心得：由興趣入手讓子女愛上閱讀

藝人Patrick Sir（林溥來）熱愛閱讀，近年更主持電視節目為觀眾介紹好書。「讀書人」形象深入民心的Patrick Sir接受專訪剖白，自己並非自小愛上閱讀，反是長大成人後才領略當中的樂趣。同時為教育工作者及父親的他堅信，培養良好閱讀習慣，愛上閱讀對個人成長有莫大幫助。



（黃寶瑩攝）

Patrick Sir自小對尋求知識有執著的態度，這種執著與其父親有密切關聯。「爸爸是一位知識份子，我對他印象就是每天閱讀或練毛筆字。爸爸的學習態度感染我，讓我明白學習需要認真，及知識的重要。」但真正讓Patrick Sir愛上閱讀的原因，原來與他開辦教育中心時遇上瓶頸有關：「起初我以為開辦教育中心只需要懂得教書就可以，但原來當中涉及其他知識是我不熟悉的。於是我到書店尋找相關書籍，發現透過閱讀原來可學習到缺乏的知識，例如營商、理財、心理學、社會學及建立人際關係等，這些是學生時期未有學習到的知識。」

Patrick Sir分享第一本完成的書籍是《與成功有約：高效人士的七個習慣》，這本書對他產生了深遠的影響和啟發，令他明白到閱讀可以為他帶來無限的知識和成長。

身兼多職卻不忘親子共讀時光 培養兒子閱讀習慣

作為一位教育工作者，Patrick Sir經常與家長分享小朋友學習心得，自從成為爸爸後，Patrick Sir對於讓兒子愛上閱讀更有一套妙法。Patrick Sir身兼多職工作繁忙，但從不忘與兒子共度閱讀時光。他深信閱讀可以豐富小朋友的幻想，有助啟發創意思維，對於小朋友有莫大裨益。

Patrick Sir形容小朋友就像一張白紙，透過書籍的內容可以對他們產生深遠的影響，例如透過閱讀來教曉小朋友一些新知識。「家長叫小朋友要『守規矩』很難令小朋友明白如此空範的課題，但透過看故事書、看繪本，小朋友就很容易理解。」他又分享曾經讓兒子閱讀《狼來了》的故事，令他明白說謊的嚴重性，從此變得更誠實。他更笑指：「書本真的『好正』，讓家長在教育方面省略不少功夫。」

關注香港閱讀活動 望舉辦更多推廣閱讀文化

近年相當多閱讀相關活動，如香港教育城主辦的「十本好讀」，及香港貿易發展局舉辦的書展等。Patrick Sir指這些活動可以推廣閱讀的好處，是非常有意義亦應該舉辦更多：「都市人沒有太多時間去搜索書籍，因此需要由他人推薦和建議讀物，方便選擇。而『十本好讀』活動由教師和學生投票選出心愛的書籍和作家，並由社會知名人士推薦優質讀物。這樣的活動有助節省家長選擇書籍的時間，選擇孩子可能感興趣且值得一讀的書籍。」

讓孩子愛上閱讀小秘訣 把愉快心情與閱讀掛勾

談到讓小朋友愛上閱讀的小秘訣，Patrick Sir認為是要讓孩子把「閱讀 = 開心」。要讓小朋友愛上閱讀，他有3大秘訣：

1.以小朋友喜好揀選書本 加強閱讀興趣

他鼓勵父母了解並關注孩子的興趣和偏好，從而揀選適合的書籍，引發小朋友閱讀的興趣。例如小朋友愛看車，可以揀選介紹不同車種類的書；孩子愛公主系列，亦不妨揀公主故事一起閱讀。

2.揀選合適小朋友程度的書 著重閱讀流暢度

Patrick Sir指，很多家長認為閱讀是為了小朋友學多點生字、學好中文英文，但其實可能會有反效果。「如果小朋友打開書本，每個字都不認識，很快會沒信心，對閱讀的熱情會慢慢退減！」他建議初時不妨揀選多圖少字的繪本，或字詞簡單的書，當小朋友可以流暢地閱讀完一本書，自然有信心看下一本書，慢慢培養成閱讀習慣。「家長放心，小朋友揀的書自自然然會愈來愈深！」

3.讓孩子明白「閱讀 = 開心」

「如果小朋友在閱讀過程中『唔Happy』就不能有效培養，因此要讓他們明白閱讀是輕易且快樂，才會愛上閱讀。」Patrick Sir建議家長，要建構看書是一個輕鬆、開心的親子活動，切忌催促小朋友每日完成指定頁數的書，反而應該讓小朋友用放鬆心情看書。

Patrick Sir又指，每年7月的書展活動同樣有助推廣閱讀文化，不過提醒家長不要催促子女選擇圖書，讓他們享受探索的過程。他表示兒子目前年紀還小，還不適合前往書展。然而，他期待將來有機會能夠和兒子一同參觀書展「我會計劃先帶他吃豐富的午餐，再到書展任由他發掘喜歡的圖書。希望晚上回家他會回答今天是愉快的一天，讓他想起閱讀，都是開心的記憶。」看來Patrick Sir對於養成親子共讀的良好習慣，果然有一套簡單而有效的方法。

香港每年亦舉行多項閱讀盛事，鼓勵學生拿起書本，享受書中天馬行空的世界。第21屆「十本好讀」已經圓滿結束，並於2024年7月22日在香港會議展覽中心舉行頒獎典禮，讓教師、學生、作家、出版社代表與公眾齊聚一堂，一起見證好書誕生。有興趣了解更多「十本好讀」及「第二十一屆十本好讀」頒獎典禮，可前往教育城網頁了解詳情 。