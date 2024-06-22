孩子不擅應對負面情緒及挫折感？ 三招提升子女抗逆力

「我不想做了」、「我做不到了」，好多時候兒童或青少年遇到挫折便會選擇放棄，父母亦會為此感到煩惱。（本文作者：香港中華基督教青年會程序幹事梁嘉穎）



當子女面對挫敗或負面情緒時，良好的親子溝通絕對能幫助孩子建立更強大的內心，應付日常困難及負面情緒。以下三點教養心得，讓家長為孩子注入勇氣及力量，應付成長路上的困難和挫折 :

1.多給予時間陪伴

當孩子遇到困難或挫敗時，家長適時作出關懷和幫助，好讓孩子知道家就是可以依靠的避風港。家長的陪伴可以為孩子帶來安全感、歸屬感和支持感，讓孩子明白無論遇上什麼問題，家人都會常在身邊，從旁支持，一同想辦法處理，提供合適的建議、分析和資源，不用獨自面對。

2.協助子女把注意力轉移

情緒就像迴轉壽司，不同時期都會有著各樣的情緒，像不同的食物一直轉，會轉到面前，也會轉走。子女受負面情緒困擾時，家長可鼓勵或促進子女把注意力轉移到感興趣、放鬆的事情上，例如做運動、繪畫、烹飪、旅遊或是休息等，好讓他們重拾動力，待負面情緒有所舒緩後，再與其一同好好面對，重新出發。

3.培養子女正向心態

可藉著日常生活上的事情，循循善誘子女以多角度思考，遇到逆境時，不用太過糾結於失敗，可鼓勵他們透過失敗的經驗，反思將來如何做得更好。學會在各方面不斷改進，並調整心態，更能磨練自身的抗逆能力，要達成理想則指日可待。