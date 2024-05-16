MBTI｜「I型」子女無動力交友？家庭相處三招 讓子女更主動

最近流行以MBTI（16型人格測試）的「E人」（外向型）或「I人」（內向型）來形容性格，近月也遇過來參與活動的家長形容自己的孩子是「I型」，對孩子的內向和不擅於社交感到有點擔心。（本文作者：香港中華基督教青年會程序幹事劉駿彥）



內向和外向本來就是性格的一種，有些孩子需要一對一的深入交流，有些孩子則喜歡參與大型團體活動。了解孩子的個性特點，可以幫助家長找到最適合子女的交友方式；而家長的照顧和教育，對於塑造孩子的性格更有莫大關係。

1.家長可嘗試展露脆弱一面

著名心理學家艾力遜（Erik Erikson）提出，小朋友成長的各個階段中，都需要透過與不同群體和環境間的互動，去建立正面的性格特質；其中，家庭環境十分重要，傳統文化上，家長未必會向子女展露脆弱一面，或多以高姿態與子女對話，但這種相處模式往往會令子女未能了解到自己在家庭中的角色，繼而失去在關係之中主動的動力。

2.父母身教 展示正面關係帶來的幸福感

子女每日觀察父母的行為舉止，父母之間的關係自然成為子女首先模仿的對象。父母的溝通模式是正面還是負面，都非常影響孩子對建立關係的信心。試想像，家長若一方面教導子女要好好溝通，另一方面卻每天在家爭執，又如何令子女信服呢？面對生活上的各種壓力，家長教導小朋友之前，自己亦不妨先放鬆，留一點時間給夫妻間好好相處，增進關係，真實地讓子女感受一段關係可以帶來的快樂。

3.預留發展興趣的時間

子女的朋友基本上都圍繞興趣而立。然而在巨大的學業壓力下，如果連休息時間都不夠，小朋友又如何能夠探索並建立自己的興趣，繼而再認識志趣相投的朋友呢？家長可以與子女一同計劃課外活動的時間，同時讓子女每周都有自己的自由時間，讓小朋友有空間發展及探索更多的興趣，一旦有朋友邀約也能夠自由選擇是否赴約。