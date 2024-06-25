暑期學班2024｜十三大暑假班推介 獨家優惠68折起 最平低至$90堂

暑假即將到來，相信家長們已開始計劃孩子參加暑期班，讓他們度過一個充實的假期。01親子為大家推介2024暑期學班，精彩活動適合好動、好玩的小朋友。部份活動甚至由國外名師教授。現在報名更多享有早鳥優惠，立即參閱為子女準備豐富多彩的2024暑假。



暑期學班2024推介【1】阿仙奴(香港)足球學校 Arsenal Soccer School 2024 暑期足球訓練班｜獨家9折報名 低至$157堂

內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整

內容設計包含：TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我

由開校(2010)至今已超過4000+名學員，教學質素一致好評

每學期: $855 (原價:$950/每學期)

*截止日期第一期7月3日；第二期7月21日；第三期7月31日*

套票: (套票不設截止日期，但購買前請注意是否有足夠堂數上課)

$1,458/8堂 (原價:$1,620/8堂)

$2,070/12堂 (原價:$2,300/12堂)

$2,520/16堂 (原價:$2,800/16堂)

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暑期學班2024推介【2】DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院 |早鳥85折｜獨家$90試堂優惠

DC KIDZ 持續舞蹈課程由專業兒童舞蹈導師教授，內容包括BABYPOP 幼兒舞動班，DANCEBASIC 舞蹈基礎入門班，KIDSPOP 兒童韓流勁舞班， JAZZFUNK 兒童流行爵士舞班(Level 1-4)，HIPHOP 兒童嘻哈舞班(Level 1-4)。有助小朋友們提升各種舞種獨特技巧及表演風格。

[限定早鳥優惠] 暑期舞蹈班$1,607/7堂 (原價$1,890/7堂)

6月30日前，凡經HK01 Space報讀暑期班即享有85折優惠。

(優惠不包括行政費用及舞台演出費用。)

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暑期學班2024推介【3】AlphaStep 恐龍主題 X 忍者體適能暑期日營 2024｜獨家84折報名｜試堂優惠低至$129｜

1. 忍者體適能課程 86折試堂優惠價 $129 (原價HK$149）

課程利用有趣及富挑戰的Ninja Warrior障礙設施，提升學員對訓練的興趣。為了讓課程更多元化及確保學員能夠有全面提升，課程將會加入六大範疇

2. 【01空間獨家85折報名】恐龍X忍者體適能日營（適合3-5歲及6歲或以上)

AlphaStep 今個暑假將化身恐龍神秘世界，帶你穿越時光，將忍者障礙、恐龍及體適能元素結合，等小朋友體驗_一系列貼切恐龍時代的訓練，以提升身體素質和技能。

價錢：

1) 3-5歲 2小時30分鐘 (原價HK$590）

HK01優惠價 ：HK$499

2) 6歲或以上 3小時30分鐘 (原價HK$690）

HK01優惠價 ：HK$599

*每個日營包括2節15分鐘休息時間，共30分鐘)

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暑期學班2024推介【4】Grow Something 小農夫夏令營 2024｜獨家84折

在為期3天的「小農夫夏令營」中，孩子們將融入大自然的懷抱，學習直接從土地中收獲食物的快樂。通過互動式的學習和創作活動，他們將了解有機農業和永續發展的原則發揮創意。用藝術和音樂表達與大自然的連結，學習種植自己的蔬菜，並參與健康美味的烹飪。最重要的是，孩子們將在這個充滿挑戰和發現的環境中,培養團隊意識和合作精神。

適合年齡： 6-12歲

活動費用：

$2,700/每位 (包括農場入場費、活動費用、素食午餐和往返錦上路港鐵站的接駁巴士服務)原價$3,200/每位

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暑期學班2024推介【5】Slope Infinity 私人滑雪/滑雪板訓練課程｜低至68折

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材 , 如 滑雪撬 , 滑雪靴, 滑雪桿, 滑雪板 , 場館周圍更裝置了大型鏡子 , 所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。

訓練課程包括:

每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

大機課堂連一位教練指導

提供所需裝備及鞋

55分鐘訓練課程(1-3人適用) HK$988 (原價：$1,450）

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暑期學班2024推介【6】全香港滑板協會 AHKSA｜暑期滑板速成班｜$150試堂體驗｜36折起 包裝備 大小同價

由AHKSA 專業教練，由淺入深教大家唔同既滑板技巧。無論你未踩過滑板，定係想係技巧上有所改善，都歡迎參加!

ＮＥＷ ！AHKSA 暑期滑板班 (六小時速學踩板, 4歲以上報得！)

01空間獨家優惠: $1,140 (原價$1,200)

AHKSA 滑板 單堂體驗班 (大人細路都玩得！）

01空間獨家: $150 (原價$400)

獨家親子滑板班 (最多3人參予, 4歲以上)

01空間特別優惠: $999 (原價HK$2,720)

滑板恆常班 (四堂)

01空間優惠價: $1,500 (原價$1920)

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暑期學班2024推介【7】MegaBox 兒童滾軸溜冰暑期體驗 | 獨家6折包裝備

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

2024暑期速成班 | 單人票價: HK$1742（原價: $2050）| 85折

2024暑期速成班 | 雙人票價: HK$2870（原價: $4100）| 7折

對象：完全未接觸過滾軸溜冰者，4-12歲

內容：安全跌倒，站立，踏步向前，前平溜，前溜剎制膠停，後溜 (費用已包括器材借用)

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折

對象：4-17歲任何程度

體驗內容：教練會在體驗班教導學員安全跌倒, 站立及前行。如參加者已懂得以上技考，教練會按評估技術水平推薦參與不同級別的課程。

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暑期學班2024推介【8】Wet & Wild 水上運動3天夏令日營

想讓小朋友度過一個與別不同的假期嗎？係 Wet ‘n’ Wild 水上運動夏令營中，藍天的專業教練會帶領小朋友到西貢海域感受大自然，透過體驗不同的水上運動促進多元發展，同時學習海洋生態保育及培養環保意識，讓孩子們度過一個非常有意義的夏日假期活動。

適合年齡：8 – 15歲

報名要求：可在無協助下游泳 50 米

費用包括：導師、水上運動裝備、安全器材、電子證書、快艇接送及午餐

01空間特別優惠價: HK$3,000 (原價單人 HK$3,300)

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暑期學班2024推介【9】adidas X ASG 暑期籃球營 | 早鳥報名享獨家79折

此訓練營旨在為3至16歲的孩子們供全英語授課的專業籃球培訓，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防。8位頂尖星級教練來自香港、英國、阿根廷和美國，包括FIBA U17 世界杯美國國家籃球隊教練Don SNOWALTER、前澳洲NBA籃球學校教練Ezequiel BERGERO、前香港籃球代表隊隊員蘇伊俊及USAB美國籃球協會金牌教練張鵬楚。

暑期班有多個地點、時間供家長自由選擇，包括灣仔、藍田、九龍塘、旺角和屯門等5大場地，亦設計了不同課程難度，從基礎技巧到團隊協作，讓小朋友一流教練的專業指導下挑戰自我，開展籃球之路！

A) adidas x ASG Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營 (低強度訓練)

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基 本籃球基礎的學 員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：低強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角/九龍塘耀中

課程費用：

7月1日前報名享79折 $2,280｜正價95折至7月8日 $2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG籃球啟蒙營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜旺角｜九龍塘

B) adidas ASG Total Skills Camp 籃球全方位 (中強度訓練)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,280 - $2,375

正價95折至7月29日 $2,375 - $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG籃球全方位營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜旺角｜九龍塘

C) adidas ASG Lethal Weapon Camp 籃球火 (中強度訓練) | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月29日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球火營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

D) adidas ASG Basketball IQ Camp 籃球領袖 (中強度訓練)

適合年齡：8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月15日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月22日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球領袖營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

E) adidas ASG Super Athlete Camp 籃球全明星 (高強度訓練)

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：

7月22日前報名享79折 $2,375｜正價95折至8月12日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 籃球全明星營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

F) adidas ASG Road Runner Camp 敏捷籃球 (高強度訓練)

適合年齡：12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/九龍塘耀中

課程費用：$2,375（原價$3,000）

7月8日前報名享79折 $2,375｜正價95折至7月22日 $2,850（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

adidas x ASG 敏捷籃球營 早鳥報名連結：

藍田｜灣仔｜九龍塘

暑期學班2024推介【10】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：觀塘FSA劍擊運動學院 / 上環APEX TEAM FENCING

課程費用：$1,852.5 | $2,964 | $3,705（原價 $2,100 | $3,360 | $4,200 ）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

ASG暑期劍擊營 早鳥報名連結：

觀塘FSA劍擊運動學院｜上環APEX TEAM FENCING

適合年齡：5 - 15歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$2,348.4 | $2,935.5（原價 $2,472 | $3,090）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

早鳥報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期學班2024推介【11】 ASG 暑期跆拳道班 2024 | 6月15日前報名享獨家早鳥86折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：新蒲崗/太子/土瓜灣/佐敦

課程費用：$1,197 | $1,316.7 | $1,368 | $1,504.8（原價 $1,400 | $1,540 | $1,600 | $1,760）

課程費用包括：ASG 運動營證書

ASG 暑期跆拳道班 早鳥報名連結：

新蒲崗｜太子｜土瓜灣｜佐敦

（adidas X ASG提供）

暑期學班2024推介【12】ASG 暑期足球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 13歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,299.6 | $1,624.5 （原價 $1,368 | $1,710）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書及足球一個

早鳥報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期學班2024推介【13】 SG 排球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 11歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,717.6 | $2,147（原價 $1,808 | $2,260）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書

早鳥報名連結