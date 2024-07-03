冷氣機｜只洗隔塵網不夠！長期沒洗「污糟過生肉2倍」恐致4大問題

連續幾天的高溫下，許多人都躲在冷氣房內不敢出門！不過，就有專家示警，冷氣機若長期未清洗，可能會引起呼吸道疾病，過去也有學者研究發現，冷氣機的細菌量約600萬，骯髒程度是生肉的2倍。



冷氣機若長期未清洗，可能會引起呼吸道疾病，且冷氣機的細菌量約600萬，骯髒程度是生肉的2倍。（Canva）

根據《三立新聞網》報道，台灣輔英科技大學助理教授李政達過去曾調查未清洗乾淨的冷氣機細菌量，發現菌數約600多萬，骯髒程度為生肉的2倍，台灣家電品牌智樂家資深家電清洗技師王吉志透露，冷氣機清洗程序複雜且專業，大多數消費者雖能清潔易拆卸的濾網，卻容易忽略風鼓、散熱鰭片等難以自行清洗的部位。

近年西方媒體常使用「空調流感」來形容空調冷氣引起的症狀，包括打噴嚏、頭痛、頭暈、疲勞、氣味敏感、喉嚨乾燥等，智樂家透露，「空調流感」就是冷氣機未徹底清潔，而產生的大量灰塵、病菌、塵蟎與黴菌，甚至昆蟲屍體、寵物毛屑等過敏原，在空氣中重複循環進入人體後造成的後遺症；症狀包括呼吸道疾病、腹瀉嘔吐、皮膚過敏及臭味影響身心愉悅。

對此，智樂家也建議，每年的5-6月要定期清潔冷氣，遠離「空調流感」的困擾，在享受涼爽之餘，也要保護自己和家人的健康。

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