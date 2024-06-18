冷氣機｜開27度飄臭味　開26度卻沒事？網民稱這屬變頻空調通病

夏季炎熱，家家戶戶開冷氣的頻率大幅升高，各種關於冷氣的知識也成為大家關注的話題，日前就有網民苦惱，家中冷氣不知為何，只要設定27度時總會飄出臭味，但往下調低1度就沒事。對此，內行人出面點破關鍵，並直指「這是變頻的通病」。



為何冷氣會飄出異味？內行人解答了

早前一名網友於Facebook「爆系知識家」發文詢問，自家冷氣安裝於5坪的小坪數房間，購買至今僅一年多，卻有一個狀況讓她非常不解，「為甚麼冷氣設定到27度就會有臭味？26度就不會？」。

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針對該名網民的提問，不少內行人出面解答，關鍵的確是在「溫度」。內行網民解釋，這是冷氣內部發霉所致，並直指這是：

・「變頻的通病」

・「因為低於室溫，變成送風，機體沒有防霉，就會有霉味」

・「27度狀況下，冷氣壓縮機沒在製冷，等於是開風扇在吹，但風扇前面還有一個冷排，因為沒制冷就臭了，就像你將發臭的東西放雪櫃內不會臭，但你拿出來放室溫就臭了」



有相同經驗的網民建議：

・「前陣子我房間冷氣就是這樣，超過27度味道就很糟，濾網都清洗過了還是一樣，請師傅來洗冷氣，師傅說風鼓卡很多髒污，這些都含有大量黴菌，清出來那個水比墨汁還要黑，換了好幾桶水，真的超級噁心，清洗完後就沒有問題囉」

・「如果是大金，要請師傅洗冷氣時把所有棉條拆除，不要只噴水洗風管。主要發臭的是棉條，而不是常見的排水溝，這點是很多冷氣師父不知道的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何冷氣開27度就飄臭味，調低1度卻沒事？內行人揭關鍵原因，原來問題全出在這】