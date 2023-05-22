電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電　搭冷氣使用應這樣放

清明節過後天氣漸暖，不少人準備將電扇拿出來吹走濕熱黏膩感，台灣家電達人486先生早前提醒電扇使用前「多一步驟」更有助於省電。



酷熱天氣下，家有一把電風扇實在是非常重要！（按圖了解）

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休息了整個冬天的電扇想必積了不少灰塵，尤其卡在扇葉和摩打上容易影響轉動並加重電力負擔。486先生表示，定期清潔電扇能延長使用壽命同時更省電，清潔前記得先將插頭拔起，取下網罩和扇葉以乾布擦拭；若遇頑固髒污可以溫水和牙刷輔助清潔細縫處，待完全陰乾後再裝回機體。

486先生提醒，清潔電扇本體基座以吸塵器或乾布擦拭為主，切勿用水直接沖洗或使用過濕的抹布，避免水氣滲入電器內部；插頭和插座上的灰塵毛髮也應一併以乾布擦拭清潔，避免積污導電危險。

486先生補充，電風扇有AC或DC之分，DC電扇透過變壓器將電流從交流電轉為直流電，再透過與永久磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，可以大幅降低摩擦動能消耗，因此選購DC直流扇更能達到靜音及省電目的。

另外，使用電扇主要是促進空氣對流，因此要記得開窗，避免熱空氣不斷在室內循環。若搭配冷氣使用，則要記得關窗並將電扇放置於受風處，透過電扇將冷空氣吹拂擴散，加速室內降溫以達到省電功效。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】