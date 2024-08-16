專訪｜Patrick Sir重視自主學習及解難能力 仔仔升學首選IB課程

撰文：江燿良
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藝人Patrick Sir（林溥來）育有一子林若嘉（Preemo），現年3歲準備升讀幼稚園K1。Patrick Sir為Preemo選擇升讀伽利利國際幼稚園，原因是學校採用IB制學制，透過活動式教學為Preemo帶來歡樂的學習體驗，每天充滿期待上學。Patrick Sir在訪問時強調自主學習的重要性，小朋友在學習階段應自行探索知識，具備自我解決問題能力，這些技能終身受用。

IB課程有什麼好處？

IB課程的全名是International Baccalaureate（國際文憑課程） ，近年受到家長的歡迎，因課程不但受國際認可，學歷更受到世界各地院校的肯定。此外，課程鼓勵個人發展和學業成就，同時注重訓練學生軟技能例如批判性思考、解難能力、溝通技巧等有助全人發展。IB課程對學生的語文水平和自學能力要求都相對高。另外，靈活的課程框架讓學生、教師和學校都有空間制定適合他們文化、背景、興趣和學習能力的教學。

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IB旨在培育小朋友自主學習 有助促進個人成長發展

Patrick Sir透露Preemo就讀的伽利利國際幼稚園正是採用IB制度。「IB學校會要求學生有解決困難的能力，遇到問題時嘗試自己處理。即使一位小朋友認識的詞彙較少，但只要他不怕陌生、熱愛社交、對新事物感興趣並具備自主解決問題的能力，這些特質對他的學習和成長會更有幫助。」Patrick Sir指自己從事教育工作者多年，發現有學生長大後到新環境就不懂得學習，因此強調軟技能及自主學習的重要性。他又指IB體系的學校，以學習式體驗的教學方式，透過各類活動了解學生的需要，並滿足每位學生的需求，促進小朋友的思維發展更為成熟，因此相信IB體系會越來越流行。

獨特教學方式讓學生期待上學 同時有效訓練解難及表達能力

現今許多學校採用專題式學習（Project-based learning）的教學方式，Patrick Sir分享Preemo 就讀的幼稚園也不例外。「學校會要求學生記錄一週做了什麼，並進行匯報。我看到一些學生，從一開始怕怕羞羞，到學期末充滿自信地面對其他人演講。」這種教學模式無疑讓學習更有樂趣，亦有效培育學生自主學習及表達能力。Patrick Sir補充：「學校需要創造了一個讓學生期待上學的氛圍。」

Patrick Sir 教路語境的重要性「自然學好一種語言」

Patrick Sir在訪問中坦言，自己在家中九成時間以廣東話與Preemo溝通。「廣東話是我們慣用的語言，用廣東話溝通Preemo會更容易理解和吸收我的說話。」Patrick Sir重視與Preemo的溝通，才能了解他在學習上的需要。他解釋小朋友在良好的語境中學習，自然可以學好一種語言。他提到Preemo的學校以全英語教學，教職員也會用英語與學生對話。「Preemo現在認識的英語詞彙比同齡的小朋友更多。這是因為他在學校的英語環境下浸淫，遇到困難時回到家中懂得發問，並且懂得如何與人溝通，這對他的學習有很大的幫助。」

「小朋友要在合適的學習環境下成長，才有利他們將來的發展」
Patrick Sir

被問到小朋友升學或面對功課壓力及成績落後的問題時，家長應該如何協助。Patrick Sir指出應選出合適的學校，學生追不上功課進度可能是學校課程並不合適。每個人需要的學習環境不同，而每間學校的特色不一樣。Patrick Sir引用四字詞語「因材施教」，提醒家長小朋友要在合適的學習環境下成長，才有利他們將來的發展，故此要了解子女的需要。

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