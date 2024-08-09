專訪｜「空手道新星」鄧宇軒搏盡無悔 寧負傷上場也不想留下遺憾

空手道｜現年 21 歲的港隊空手道代表鄧宇軒，近年在國際賽事中表現出色，去年參加沙特阿拉伯勇奪世界搏擊運動會，勇奪金牌，矚目成績及表現被別人定名為「香港空手道新星」。這位年輕的運動員對空手道擁有無比的熱誠，不怕艱苦訓練，而他亦是一位懂感恩的孩子，訪問時多時提到家人的無條件支持和鼓勵，稱他們為堅強背後的支柱。



（歐嘉樂攝）

鄧宇軒的爸爸是一名空手道教練，自小他就跟隨爸爸學習空手道。起初只是玩樂心態學習空手道，亦沒有打算成為全職運動員。經歷多次出國訓練及比賽後，他的鬥志就被激發起來。「小學時，我與香港隊到日本進行訓練，隨後亦到不同國家比賽，發現原來世界很大，其他國家的選手水平很高。」明白世界上高手雲集，讓他下定決心「要花更多時間練習」，希望追趕他們的水準，成為世界級的選手。

運動員受傷是無可避免的，但再嚴重的傷患亦不敵他的堅韌意志。他憶述當年參加亞洲青少年空手道錦標賽前，腳掌受傷感到十分疼痛疑似骨裂，但仍堅持負傷上陣，靠食止痛藥就上場比賽。「運動員生涯很短暫，要把握時間。我不想浪費機會，如果沒有去搏，可能會後悔。」最終鄧宇軒勇奪金牌，他強調運動員有時不要想太多要「去搏」。

「運動員生涯很短暫，要把握時間。我不想浪費機會，如果沒有去搏，可能會後悔。」 港隊空手道代表鄧宇軒

（歐嘉樂攝）

運動生涯獲得爸爸身體力行支持

「他就像一位老師同時又是陪伴我成長的重要伙伴」

鄧宇軒在運動生涯中得到家人無條件的支持，父母亦從不催谷並非常尊重他的決定，亦表示可以隨時放棄，總之父母就在背後支援他。不過至今，鄧宇軒依然很享受訓練及比賽的過程，亦感激爸爸在成長不同階段的幫助。從小，爸爸便會教導他基礎的空手道技巧和知識。成為運動員後，爸爸會對他的比賽表現給予意見，並提醒他「勝不驕敗不餒」，面對失敗時要檢討自己不足之處，不要怪責是否有其他因素影響，贏的時候也不要太過驕傲，否則會被其他人追趕。同時爸爸又會擔任陪伴的角色，伴隨鄧宇軒到日本訓練，彼此共同進步。鄧宇軒形容爸爸就像一位老師，同時又是一位陪伴他成長的重要伙伴。「好感恩由細到大，空手道的路上有爸爸陪着我。」

曾因一時衝動打算放棄空手道 幸得爸爸的開導重拾心情

縱然鄧宇軒獲得多次佳績，但亦有經歷過失意時刻，更曾衝動欲放棄運動員生涯。他坦言去年亞洲運動會獲第五名，雖然成績不俗，但他對自己要求甚高的並未有滿足。「雖然成績不算差，但我認為我是有能力奪得獎牌，可惜只差那很少很少的距離。」遺憾無緣奪牌，鄧宇軒非常失落，負面的情緒一直困擾著他，更一度浮現出放棄當運動員的念頭。「當時覺得好辛苦呀，好難頂呀，與隊友付出了很多卻無緣奪牌，心情很低落。」

亞運會後回到家中，鄧宇軒向爸爸哭訴並表達想放棄的做運動員，幸得爸爸的開導讓他找回初心。「爸爸問我是否真的想清楚，要我思考比賽的目標是為了贏獎牌，還是因為喜歡空手道而繼續堅持。最終我想通了，不應只在乎輸贏，而是要享受打空手道過程中，為我帶來的快樂。」心態改變讓他在後續比賽中更享受，連帶表現也一同提升。同年在世界搏擊運動會贏得金牌，造就了運動生涯中另一個重要的里程碑。

兩位成功男人背後總有偉大女性的默默支持

被問到媽媽在他運動生涯中的支持時，鄧宇軒笑言媽媽不會說肉麻的話，而是透過實際行動來表達關懷。「小學時需要練習到晚上11點，媽媽會為我煮飯及切水果。」然而有趣的是，儘管媽媽十分疼愛兒子，卻極少到比賽現場為他加油打氣，原因竟是因為太緊張兒子。「媽媽是超級超級錫我，所以在現場觀看的話會胃痛，但她會在家看直播為我打氣。」他又分享爸爸以前當運動員，到退役後轉為教練，一直到現在自己成為運動員，媽媽始終無微不至地、悉心照料他們的需要。

望將來成為教練延續爸爸的精神 為培育新一代做好準備

適逢奧運，為支持這個四年一度的體育盛事，鄧宇軒亦獲邀到新港城中心的運動體驗工作坊教授空手道。「我認為這些活動可以有效推廣空手道，我自己將來亦希望成為教練，是次活動對我是一個好好的經驗。」每個運動員都希望站上奧運舞台，可惜空手道目前並非奧運常設項目，所以鄧宇軒現時以亞洲冠軍作為目標。年紀輕輕已取得了多項成就，又勇於追求卓越，相信他必前途無可限量。