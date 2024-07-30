前港隊空手道代表李振豪感激家人無限支持「每個人都需要後盾」

空手道｜前港隊空手道代表李振豪（豪B），去年宣佈退役後專心經營空手道訓練中心。豪B接受01親子訪問時表示：「每個人都需要有後盾和伙伴，沒有人能夠獨自取得成功。」回顧13年運動員生涯有喜有悲，能夠堅持多年全因有家人的支持和鼓勵。



（梁鵬威攝）

自幼跟隨爸爸練習崇拜英姿 但啟蒙老師竟是這位「英雄」

李爸爸同樣是一位空手道教練，所以他自小會跟隨爸爸到道場練習。起初他對空手道並沒有太大的興趣，甚至「借尿遁」偷懶。而對空手道產生興趣竟是一位「英雄」，「我小時候最喜歡的動畫是超人迪加。有天爸爸告訴我超人也是打空手道，令我產生想與超人一樣強大的想法。自此之後，我開始奮發圖強學習空手道。」被記者追問下，「所以啟蒙老師是超人迪加而非爸爸嗎？」，豪B老實回答：「是的」，令自己也忍不住笑起來。

雖然爸爸不是啟蒙老師，但豪B一直非常崇拜他，甚至乎視他為超越對象。他透露以往與爸爸一起跑步、練習空手道，當作親子活動。起初跑步時會被爸爸超前，加上當時空手道技巧又未達爸爸水平，充滿好勝心的豪Ｂ斷言「我要超越你」。成為運動員後，他成功實現了這個目標，「有次爸爸問我的世界排名，我回答第13名，他則露出欣慰的表情，而我也十分自豪，成功超越爸爸」。

最初反對他成為運動員的父母 總是在場邊默默支持

為人父母最擔心的當然是孩子的前途，豪B的父母也不例外，但意想不到的是當初反對他成為運動員竟然是爸爸。「我媽媽一直全力支持我成為全職運動員，她說年輕人有夢想是好事。相反爸爸十分擔心，因他也是空手道教練，明白以運動為職業並不容易。不過我立場堅定，最後被我說服。」豪B憶述在2010年在全國錦標賽中，代表香港隊贏得第一面金牌。當時父母亦有到場支持，看到媽媽在觀眾席喝采，賽後更說了一句：「兒子我以你為榮」讓他明白成為運動員是屬於自己的道路。

「我們每天吃公仔麵又如何？」 李振豪太太

曾事業跌到谷底幸得太太無條件支持

「我們每天吃公仔麵又如何？」

成為運動員既要犧牲私人時間，亦要長時間接受刻苦的訓練，同時亦要到不同地區比賽汲取經驗。豪B指運動員的生活必須以訓練為主，私人時間少之又少。不過太太從不介意，相處的時間少反而讓一對小情侶更加珍惜共聚時光。提及太太時，豪B不自覺地露出甜蜜笑容，愛意滿溢。「我太太當時十分遷就我的需要，因為飲食需要嚴格控制，她會伴隨我份量吃少一點，亦會配合我去進行約會活動，例如一起跑步做運動。直到現在我無時無刻都十分感謝太太對我的遷就。」

運動員訓練刻苦，但付出與回報不一定成正比。「在2016年我的恩師離開港隊，我把他當半個親人，我們之間的聯繫十分強。他離開對我的訓練和狀態影響很大，當時我的世界排名由十多名跌至六十多名。」2017年因比賽成績落後，豪B差點無法繼續當運動員。不過最大的問題是，比賽成績不如理想導致比賽獎金減少，也使得薪水大幅減少。豪B表示當時有一段時間每月只有幾千元收入，這讓他承受沉重的生活壓力。正當他打算放棄的時候，太太對他說：「你​​當運動員是為了什麼？你想繼續就堅持下去吧，我們每天吃公仔麵又如何？」太太的說話為就像為豪B注射一支「強心針」，他更哽嚥地說：「沒有她，我可能無法堅持下去。」重新振作後的豪B狀態大勇，半年贏得超過十場比賽，屢奪佳績，世界排名回升至二十幾名。

豪B感激太太多年來的支持（梁鵬威攝）

退役後專心經營訓練中心 培育更多新一代成為運動員

結束13年的運動生涯，現在豪B展開另一個新的階段。退役後，他專心經營空手道訓練中心，在教學上他本着「每個人都需要有後盾和伙伴，沒有人能夠獨自取得成功」的信念，經常提醒學生比賽獲獎後，要與身邊的人分享喜悅。「我會告訴學生，你能獲獎並不是單靠自己，而是因為有同伴一起訓練，一起進步，亦有家人的支持。」 此外豪B會鼓勵學生勇敢嘗試不要害怕失敗。他表示如果學生怕羞就會影響表現，因為沒有勇於嘗試的心態，事事怕失敗，故此亦會經常讚賞學生建立自信。

運動員的生涯短暫，只有不多於二十年的花樣年華，豪B衷心希望年輕人若有成為運動員的夢想應當實行。「人生只有十多歲至三十多歲那階段讓你瘋狂、追夢過了這段時間就不再有機會。」近年社會大眾比以往更關注運動相關事項，豪B又指現在成為運動員的資源及退役後的保障比過去更多，藉此希望更多年輕人願意入行，成為全職運動員。

2024巴黎奧運正熱烈進行，為支持這個四年一度的體育盛事，豪B獲邀到新港城中心的運動體驗工作坊教授空手道，他認為是次活動非常值得推廣。「在東南亞許多地區會舉辦這類活動，只要有人經過都會對此活動感到好奇。要推廣一項運動需要提升曝光率，吸引更多人留意才能有效宣傳，進而促進發展。」