親子工作坊｜5大暑假活動推介 串珠$111無限任整 獨家優惠31折起

暑期工作坊2024｜暑假又到，想為子女準備有意義的活動？不妨考慮參加暑期工作坊。利用假期玩樂和學習，過一個充實的暑期。01親子為大家推介5項親子同樂活動，玩樂同時製造精美手工，為暑假留下美好回憶。現在報名更可享有獨家優惠，立即參閱為子女準備精彩的2024暑假。



暑期工作坊2024推介【1】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色可選 自訂專屬香味 免費鐳射刻名｜獨家63折起

Out of Colours 設立亞洲首間訂製唇膏體驗館，讓你在無界限的色彩世界中發掘新驚喜，主導和創造唇色潮流。體驗簡單而有趣的4個製作訂製唇膏步驟，創造出獨一無二的個人色彩。

1) 【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】一大一小 $440 (原價$640)

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.親子二人共同製作相同配方唇膏

3.選擇一種顏色、質感及香味

4.純白幻彩唇管

5.刻名服務

6.相同配方唇膏製成品 兩支

2) 【二人 30分鐘高級訂製唇膏體驗】二位成人 $599 （ 原價$940）

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.各人自選顏色、質感及香味

3.(免費送) 添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等

4.(免費送) 閃粉噴製

5.(免費升級) 自選唇管款式

6.刻名服務

7.2支不同配方唇膏製成品

3) 【一人 30分鐘高級訂製唇膏體驗 】一位成人 $320 （ 原價$470）

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.自選顏色、質感及香味

3.(免費送) 添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等

4.(免費送) 閃粉噴製

5.(免費升級) 自選唇管款式

6.刻名服務

7.1支唇膏製成品

立即報名 可享獨家優惠

暑期工作坊2024推介【2】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜超過400種配件選擇｜$111無限任整首飾

1) 1小時毛公仔工作坊 $144/位 (原價$160/位)

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

2) 1小時串珠放題工作坊 $111/位 (原價$130/位)

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物，超過數百種珠比你揀，11種飾物選擇。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人不需要搭枱，只需享受串珠揀珠樂趣。

【串珠飾物選擇】

戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈

立即報名 可享獨家優惠

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暑期戶外活動2024推介【3】親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票｜獨家53折親子套票

01空間獨家親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票，除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

【01空間獨家優惠價】

一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY用途應鳳梨蘇製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨平點製作班 （平日需要10人或以上成團,及需要預約）

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

立即報名 可享獨家優惠

家長亦可單獨購買入場門票，近距離接觸羊駝及體驗園內兒童遊樂設施如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

限定暑期貴票9折: $269 (原價: 299) 優惠期至9月30日

三個月暢通無阻 | 入園當日起計三個月

入場通行證買2送2：$640 (原價:$1280) (4位入場) 優惠期至9月30日

入場通行證一位：$180 (原價: $320) 優惠期至12月31日

入場通行證兩位：$340 (原價: $640) 優惠期至12月31日

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

立即報名 可享獨家優惠

暑期戶外活動2024推介【4】Build-A-Bear 毛公仔 親子DIY工作坊｜獨家53折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

1) 自家製作毛公仔工作坊(包含指定毛公仔一隻) - 名額200個！

01獨家優惠價 $99（原價：$189）

每個課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式），不包含衣服及配件

2) 公仔燙Tee工作坊 - 名額200個！

01獨家優惠價 $140（原價：$148）

每個課程包含公仔T恤1件, 不包含公仔及配件

3) 自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）- 名額200個！

01獨家優惠價 $198（原價：$388）

課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤, 不包含其他額外配件

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暑期戶外活動2024推介【5】DoRich Youth小企業家暑期日營、啟航日｜遊戲工作坊 送TQC腦效能評估｜親子同行31折

課程還將介紹不同的理財工具，讓孩子們學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配置。

優惠價:

1對親子 33折 | HK$360 (原價HK$1,080)

2對親子同行31折 | HK$672 (原價HK$2,160)

專業的導師將悉心幫助孩子們理解自身性格特點、興趣愛好及價值觀，增強自我認識，並探索合適的發展方向。 課程還將 教導孩子制定合理的時間計劃，克服拖延問題，培養良好的時間觀念與自律習慣。

此外，課程也會建立 孩子們的 正確金錢觀，教導 他們 孩子如何管理零用錢，養成財富積累的習慣，並作出明智的消費決策。

課程還將介紹不同的理財工具， 讓孩子們 學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配置。

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