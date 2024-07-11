暑假親子好去處｜六大內地必玩景點推介 附深圳珠海優惠門票詳情

暑假親子內地好去處｜暑假已經開始了，不如帶小朋友往來內地熱門景點，如深圳珠海等地方暢遊。本文羅列六大內地必玩景點，包括深圳東部華僑城、深圳世界之窗、深圳野生動物園、深圳歡樂谷、珠海橫琴國家地理探險家中心，以及珠海御温泉。本文更附有門票優惠購買連結，方便家長即時購票！



暑假好去處【內地篇】1. 深圳東部華僑城



東部華僑城是華僑城集團打造的大型生態度假區，內裡包含了多個主題區域，其中大俠谷和茶溪谷是核心部分。大俠谷以峽谷自然風光和刺激的水上游樂項目為主，可以體驗到超長的激流勇進和懸崖外的全玻璃觀景台等；茶溪谷則是一派秀美的田園風光，有鮮花盛開的濕地花園和茶田，還有別具風情的茵特拉根小鎮、茶翁古鎮等。

門票：購票連結

大俠谷門票（成人票）原價：$214.92｜「01會員」獨享優惠：$203

大俠谷門票優惠票（長者/小童）$117

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暑假好去處【內地篇】2. 深圳世界之窗



世界之窗是深圳知名的主題樂園，正如同它的名字一樣，是看世界的窗口。這裡有來自世界各地著名景觀的縮影，比如泰國的泰王宮、印度泰姬陵、澳大利亞悉尼歌劇院等等，還有很多風情表演，比如日本茶道、非洲歌舞表演等，是拍照的好去處同時又能一次性欣賞各個名勝。

門票：購票連結

成人票 $257/位

費用不包括：

阿爾卑斯滑雪場、景區內電瓶車；

景區附近設有儲物櫃，需另外收費

暑假好去處【內地篇】3. 深圳野生動物園



深圳野生動物園建於山清水秀的西麗湖畔，佔地面積60多萬平方米，是一家放養式的野生動物園，集野生動物保護、展覽、繁育、環境科普教育為一體，是國家AAAA級精品景區，全國科普教育基地。

園內放養著300多種，近萬頭（只）野生動物：大熊貓、大食蟻獸、長頸鹿、東北虎、耳廓狐、非洲獅、亞洲象、金絲猴、揚子鱷、海豚、海獅、海豹……來自世界各地的珍稀動物齊聚於此。 “熊貓莊園”國寶賣萌、“大貓通道”老虎空中漫步、“猛獸谷”虎獅長嘯、“猿猴群島”長臂猿與金絲猴隔岸對歌、“天鵝湖”中各種天鵝自由游弋、“水母王國”百萬水母款款綻放、、“冰雪世界”賞冰雕溜冰道，還有非洲之角、大食蟻獸館、野象谷、袋鼠園、狐猴島、鱷魚灣、麥哲倫企鵝島……精品展區星羅棋布。陸生動物、海洋動物雙重體驗，讓你目不暇接。

門票價格：購票連結

1. 4/7 - 12/7 門票

原價: $214.92｜「01會員」獨享優惠大小同價：$102

2. 13/7 - 31/8 門票

原價: $214.92｜「01會員」獨享優惠大小同價：$132

費用包括：

深圳野生動物園門票大小同價

入場門票1張

費用不包括:

交通及餐飲

其他個人消費

細則年齡：69歲或以下（以旅遊當日之旅客年齡為準，年齡根據出生日期計算。）

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暑假好去處【內地篇】4. 深圳歡樂谷



深圳歡樂谷是華僑城集團新一代大型主題樂園，是歡樂谷連鎖品牌的發源地。全園分為九大風格迥異的主題區：西班牙廣場、魔幻城堡、迷你世界冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、歡樂時光和瑪雅水公園。不僅有100多個老少皆宜的遊樂項目，還有異彩紛呈的精彩表演。全新推出深圳夜遊新地標“歡樂光年”——35萬㎡炫彩光樂園，為遊客打造集“夜遊+夜景+夜秀+夜宴+夜市”為組合的夜遊體驗！

【精彩表演】歡樂谷互動演藝全新升級

深圳歡樂谷在24年主題演藝經驗上全面提升主題演藝文化內涵，推出一系列參與性與體驗性相結合的互動表演，舉辦魔術、滑稽、卡通、街舞等近百場繽紛藝術大展演活動，帶給遊客全新的視覺體驗與參與感。

門票資料 購票連結

平日成人票 $277

假日成人票 $301

優惠票（小童/長者）$148

費用包括：

深圳歡樂谷全天門票成人票

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暑假好去處【內地篇】5. 珠海橫琴國家地理探險家中心



國家地理探險家中心位於珠海橫琴創新方3樓，為孩子和家長帶來獨特的沉浸式娛樂學習體驗。國家地理探險家中心是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心，包含豐富的活動內容和充滿啓發性的課程，例如宇宙出發、野外競速、極限遠征等近20種精心打造的多媒體沉浸式體驗，以探險自然和科學為基礎，透過先進的VR和AR等高科技互動設備，為孩子和父母提供一場真正的家庭冒險體驗之旅。從中得到探險啓發，國家地理探險家中心是遊樂與學習的絕佳之選。

門票價格 購票連結

平日家庭票（2位成人＋1位小童）（或3人或1大2小）原價 $365.74｜「01會員」獨享優惠：$319

假日家庭票（2位成人＋1位小童）（或3人或1大2小）原價 $365.74｜「01會員」獨享優惠：$354

平日親子票（1位成人＋1位小童）（或2人）原價 $247.16｜「01會員」獨享優惠：$191

假日親子票（1位成人＋1位小童）（或2人）$240

平日大小同價 $114/位

假日大小同價 $135/位

暑假好去處【內地篇】6. 珠海御温泉



珠海御溫泉度假村位於珠海市鬥門黃楊山西麓，是一家老牌日式露天溫泉度假村，也是珠海受歡迎的溫泉之一。除了多種泡池，還設有成人、兒童溫泉游泳池，及設備齊全的健身中心，提供十多種不同類型的溫泉浴服務；建有10多套獨立室內溫泉浴池的園林式貴賓休息房；還配有大型蒸氣浴和桑拿浴室及40多間標準按摩、推拿室，供遊客浴後保健按摩。

露天區有近百種形式的溫泉，主要品種有華興池（中華版圖）、六福湯“N”次方，高溫池、瀑布溫泉、咖啡溫泉、酒池、薑湯、醋池、蜜湯、名木湯、花草泉、音波噴射泉（台灣島池）、木桶泉（釣魚島池）、忽然一泉、瓜果湯、椰奶泉、三合風呂、鹽霧浴、鹽池、游泳池、地熱帶等。另有桑拿浴、蒸汽浴等服務項目。

露天區免費提供各種特色飲品，如雪碧、可樂、六福茶。

更衣室內免費提供消毒的泳衣泳褲、拖鞋、毛巾、擦腳巾、牙膏、紙內褲、泳帽等。

一樓休息廳提供多種水果，小點心，茶類及各類軟飲等；二樓香薰屋供溫泉的客人睡眠休息。

大餐廟會內提供不同口味的食物、不同玩法的遊戲供客人們邊玩邊吃，如燒肉、西點等；同時客人們可憑借紋身標記自由出入大餐廟會，其他憑證如燕窩票、雪糕票可憑票領取燕窩及雪糕各一份，衙票可換禮品、玩遊戲等。

門票價格 購票連結

成人票 原價 $255.79｜「01會員」獨享優惠：$218

小童票 $133 /位

注意事項：

謝絕賓客自帶食品入場

取票後需憑小票至温泉前台領取鑰匙牌進入温泉區。