15個平價暑期活動|$50 3小時溜冰/$90 6小時水上樂園/$99整毛公仔

暑期活動2024｜把握暑假時間，帶小朋友到處放電。《01親子》為大家推介精選15個平價暑期班，活動動靜皆宜，部份活動更包裝備、證書及個人影片，立即參閱為子女準備豐富多彩的2024暑假。



15個平價暑期活動【1】DC KIDZ ACADEMY星級兒童舞蹈培訓學院 |早鳥85折｜獨家$90試堂優惠（3歲以上)

DC KIDZ 持續舞蹈課程由專業兒童舞蹈導師教授，內容包括BABYPOP 幼兒舞動班，DANCEBASIC 舞蹈基礎入門班，KIDSPOP 兒童韓流勁舞班， JAZZFUNK 兒童流行爵士舞班(Level 1-4)，HIPHOP 兒童嘻哈舞班(Level 1-4)。有助小朋友們提升各種舞種獨特技巧及表演風格。3歲起可報名，有不同程度、舞種、時間及日期可選，上課非常彈性。

01會員專享：

1. 上堂包證書/個人影片

2. 三人同行報讀暑期舞蹈班，每人均可獲得DC KIDZ coupon一張(價值100元)

$90試堂優惠

15個平價暑期活動【2】AlphaStep 恐龍主題 X 忍者體適能暑期日營 2024｜獨家84折報名｜試堂優惠低至$129（3歲以上）

AlphaStep係一個室地場地佔地約10,000呎，唔怕雨濕濕嘅雨季，離鑽石山地鐵站5分鐘路程，場地擁有20多款Ninja Warrior障礙及多功能訓練。

1. 忍者體適能課程 86折試堂優惠價 $129 (原價HK$149）

課程利用有趣及富挑戰的Ninja Warrior障礙設施，提升學員對訓練的興趣。為了讓課程更多元化及確保學員能夠有全面提升，課程將會加入六大範疇

2. 【01空間獨家85折報名】恐龍X忍者體適能日營（適合3-5歲及6歲或以上)

AlphaStep 今個暑假將化身恐龍神秘世界，帶你穿越時光，將忍者障礙、恐龍及體適能元素結合，等小朋友體驗_一系列貼切恐龍時代的訓練，以提升身體素質和技能。

01會員專享：

1) 3-5歲 2小時30分鐘 (原價HK$590）

HK01優惠價 ：HK$499

2) 6歲或以上 3小時30分鐘 (原價HK$690）

HK01優惠價 ：HK$599

*每個日營包括2節15分鐘休息時間，共30分鐘)

獨家84折試堂體驗

15個平價暑期活動【3】Slope Infinity 私人滑雪/滑雪板訓練課程｜低至68折｜人均低至$329

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材 , 如滑雪撬 , 滑雪靴，滑雪桿，滑雪板，場館周圍更裝置了大型鏡子，所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。在 Slope 完成一小時訓練課程, 其效果便相等於在雪山上完成了一天課程一樣。

訓練課程包括:

單/雙板任選，包裝備，提供所需裝備及鞋

每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

大機課堂連一位教練指導

55分鐘訓練課程(1-3人適用) HK$988 (原價：$1,450）

獨家68折報名55分鐘訓練課程

15個平價暑期活動【4】全香港滑板協會 AHKSA｜暑期滑板速成班｜$150試堂體驗｜ 親子滑板班 36折起 包裝備 大小同價(４歲以上）

由AHKSA 專業教練，由淺入深教大家唔同既滑板技巧。無論你未踩過滑板，定係想係技巧上有所改善，都歡迎參加!

ＮＥＷ ！AHKSA 暑期滑板班 (六小時速學踩板, 4歲以上報得！)

01空間獨家優惠: $1,140 (原價$1,200)

AHKSA 滑板 單堂體驗班 (大人細路都玩得！）

01空間獨家: $150 (原價$400)

獨家親子滑板班 (最多3人參予, 4歲以上)

01空間特別優惠: $999 (原價HK$2,720)

滑板恆常班 (四堂)

01空間優惠價: $1,500 (原價$1920)

$150試堂體驗

15個平價暑期活動【5】MegaBox 兒童滾軸溜冰暑期體驗 | 獨家7折起 3堂速成滾軸溜冰（4歲以上）

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

2024暑期速成班 | 單人票價: HK$1742（原價: $2050）| 85折

2024暑期速成班 | 雙人票價: HK$2870（原價: $4100）| 7折

對象：完全未接觸過滾軸溜冰者，4-12歲

內容：安全跌倒，站立，踏步向前，前平溜，前溜剎制膠停，後溜 (費用已包括器材借用)

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折

對象：4-17歲任何程度

體驗內容：教練會在體驗班教導學員安全跌倒, 站立及前行。如參加者已懂得以上技考，教練會按評估技術水平推薦參與不同級別的課程。

獨家7折起 3堂速成滾軸溜冰

15個平價暑期活動【6】將軍澳日出康城 LOHAS Rink 康城溜冰場｜獨家$100優惠價購買「買一送一門票」｜人均$50任玩3小時（3歲以上)

LOHAS Rink根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。這邊廂一家大小同享親子之樂，笑聲不絶；那邊廂一眾年輕男女牽手同遊，甜蜜暢快。

獨家$100優惠價購買「買一送一門票」

- 適用於任何日子及時段，逾期作廢。

- 每位用戶限購2張。

- 買一送一優惠門票入場人仕 (2位不同人仕) 必須於同一日子及溜冰時段內使用。

- 門票必須於2024年8月31日或之前使用，逾期無效。

01會員專享：暑假限定單人門票優惠

暑假期間逢星期一至日、公眾假期及學校假期 $95（原價: $100）

適用於任何日子及時段，逾期作廢。

門票必須於2024年8月31日或之前使用，逾期無效。

- 費用已包括租用溜冰鞋，大小同價。

- 費用不包括家長證、溜冰小助手及電子儲物櫃租用。如有需要，可於櫃台向職員查詢。

- 溜冰人士如離場後再重返場內，必須重新購票入場。

- 溜冰人士必須年滿3歲或以上方可參與此活動。

- 凡12歲或以下溜冰人士必須由家長或監護人陪同方可進場，陪同人士及其他非溜冰人士需於櫃台繳付$20入場費用（費用不包括租用溜冰鞋）。

- 企鵝及海豹溜冰小助手可到櫃台租用，數量有限，先到先得。

15個平價暑期活動【7】親子水陸主題樂園夏水禮 人均$90入埸玩足6小時

元朗全新主題戶外樂園，提供多項戶外康樂設施供大人小朋友任意玩樂，CP值及性價比超高。適合親子組合及一班朋友齊朋友共同享受，Chill住影相打卡，所有客人均可享用室內及室外遊樂設施。

小童放電最愛遊樂設施包括：2千呎室內兒童遊樂室（內有波波池及各類型玩具）、動感平衡車、單車、手搖船、戶外帶大水池（季節性開放）、室外彈床、滑梯等。多個打卡拍攝地方、讓你仿如身處熱門旅遊地點打卡。可於戶外觀賞星空及日落景致，樂而忘返。

任玩設施

小童最愛遊樂設施：8米長兒童嬉水池(需自備泳衣）、兒童手搖船、2000尺室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、迷你充氣彈床、動感平衡車、單車、迷你賽車場、足球機、桌球等等….

營內設施

戶外桌椅、電熱水煲、雪櫃、獨立洗手間、獨立冷熱水淋浴設備提供多種兒童遊玩設施，包括室內及室外嬉戲區、嬉水池/手搖船(視乎季節開放)、兒童平衡車及腳踏車等。

01空間獨家暑期優惠：低至51折 1. 農樂營繽紛夏水禮/室內外嬉戲區 — 6小時入埸套票

$268 | 3人同行 (原價: $518)

活動日期: 現在至2024年8月31日 /星期三除外

入場時間: 6小時（12:30-18:30）

2. 農樂營繽紛夏水禮/室內外嬉戲區— 6小時入埸＋親子工作坊

$268 | 2人同行(原價: $383)

活動日期: 現在至2025年6月23日 /星期三除外

入場時間: 6小時（12:30-18:30）

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15個平價暑期活動【8】黑暗中對話(香港)基金會｜黑暗中對話旅程 獨家75折 人均$$158

【01空間優惠價】獨家75折

黑暗中對話旅程：兩位成人 $375 (原價：$500）| 75折

愛家樂旅程：一位成人 & 一位小童 $315（原價：$420）| 75折

黑暗中對話旅程

小童 9折 $135 (原價: $150)

成人 9折 $225 (原價: $250)

黑暗中對話係每個人生命中必須體驗一次的旅程！試想像如果你無咗視覺，你仲可以好似平時一樣行動自如、分辨方向？呢個係一趟需要發揮聽覺、觸覺同嗅覺嘅一小時全黑旅程，黑暗中對話將會係你畢生難忘嘅回憶，請踏上一個與內心對話嘅旅程。

愛家樂旅程

小童 9折 $144 (原價: $160)

成人 9折 $234 (原價: $260 )

小手牽大手，身為爸爸媽媽嘅你哋，平日都會拖住小朋友嘅手唔畀佢哋受傷。但有冇試想過角色調換，會發生咩事呢？愛家樂讓你喺全黑之中，由小朋友拖住你走，一步又一步，透過溝通、探索同合作，跟住導賞員離開漆黑一片嘅世界。

15個平價暑期活動【9】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜超過400種配件選擇｜$111無限任整首飾

1) 1小時毛公仔工作坊 $144/位 (原價$160/位)

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

2) 1小時串珠放題工作坊 $111/位 (原價$130/位)

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物，超過數百種珠比你揀，11種飾物選擇。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人不需要搭枱，只需享受串珠揀珠樂趣。

【串珠飾物選擇】

戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈

$111無限任整首飾

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15個平價暑期活動【10】Build-A-Bear 毛公仔 親子DIY工作坊｜獨家53折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

1) 自家製作毛公仔工作坊(包含指定毛公仔一隻) - 名額200個！

01獨家優惠價 $99（原價：$189）

每個課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式），不包含衣服及配件

2) 公仔燙Tee工作坊 - 名額200個！

01獨家優惠價 $140（原價：$148）

每個課程包含公仔T恤1件, 不包含公仔及配件

3) 自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）- 名額200個！

01獨家優惠價 $198（原價：$388）

課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤, 不包含其他額外配件

獨家53折

15個平價暑期活動【11】BAY247 銅鑼灣室內高爾夫球體驗｜全天候24小時營業｜獨家36折體驗

全港唯一24小時全天候自動化室內高爾夫球場，全場獨立私人房間，帶比您極高私隱度嘅舒適環境！

BAY247特色：

- 銅鑼灣核心地帶交通方便

- 全天候24小時營業

- 高私隱度全獨立私人房間

- 全自動化系統及網上預約

[01獨家試玩] BAY 247 兩小時36折試玩優惠

01空間價：$250 (36折 | 64% off)

正價: $750

01空間價: $300 (4折 | 60% off)

正價: $750

[01獨家會籍套票優惠] BAY 247 3個月會員籍套票優惠

01空間價: $3,520 (8折 | 20% off)

正價: $4,400

15個平價暑期活動【12】DoRich Youth小企業家暑期日營、啟航日｜遊戲工作坊 送TQC腦效能評估｜親子同行31折

課程還將介紹不同的理財工具，讓孩子們學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配置。

01會員優惠價

1對親子 33折 | HK$360 (原價HK$1,080)

2對親子同行31折 | HK$672 (原價HK$2,160)

專業的導師將悉心幫助孩子們理解自身性格特點、興趣愛好及價值觀，增強自我認識，並探索合適的發展方向。課程還將 教導孩子制定合理的時間計劃，克服拖延問題，培養良好的時間觀念與自律習慣。

此外，課程也會建立孩子們的正確金錢觀，教導他們孩子如何管理零用錢，養成財富積累的習慣，並作出明智的消費決策。

課程還將介紹不同的理財工具， 讓孩子們 學習如何根據個人需求制定預算及進行資產配置。

15個平價暑期活動【13】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色可選 自訂專屬香味 免費鐳射刻名｜獨家63折起

Out of Colours 設立亞洲首間訂製唇膏體驗館，讓你在無界限的色彩世界中發掘新驚喜，主導和創造唇色潮流。體驗簡單而有趣的4個製作訂製唇膏步驟，創造出獨一無二的個人色彩。

1) 【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】一大一小 $440 (原價$640)

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.親子二人共同製作相同配方唇膏

3.選擇一種顏色、質感及香味

4.純白幻彩唇管

5.刻名服務

6.相同配方唇膏製成品 兩支

2) 【二人 30分鐘高級訂製唇膏體驗】二位成人 $599 （ 原價$940）

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.各人自選顏色、質感及香味

3.(免費送) 添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等

4.(免費送) 閃粉噴製

5.(免費升級) 自選唇管款式

6.刻名服務

7.2支不同配方唇膏製成品

3) 【一人 30分鐘高級訂製唇膏體驗 】一位成人 $320 （ 原價$470）

費用包括以下內容：

1.專業唇色搭配分析

2.自選顏色、質感及香味

3.(免費送) 添加多款有效成份，如防曬、維他命E、透明質酸等

4.(免費送) 閃粉噴製

5.(免費升級) 自選唇管款式

6.刻名服務

7.1支唇膏製成品

獨家63折起

15個平價暑期活動【14】親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票｜獨家53折親子套票

01空間獨家親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票，除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

01空間獨家優惠價 獨家53折親子套票

一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY用途應鳳梨蘇製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨平點製作班 （平日需要10人或以上成團,及需要預約）

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

15個平價暑期活動【15】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家半價$69起入場任玩165分鐘！周末及紅日適用

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

01空間暑期優惠價 獨家半價$69起入場任玩165分鐘

暑期優惠至2024年9月30日

平日小童5折入場券: $69（原價$138)

暢玩2小時45分鐘（週一至週五，公眾假期除外）

年齡: 1-7歲小童

未滿一歲小童免收入場費

8歲及以上按成人收費，平日成人餐飲最低消費$150/位；

*所有入場人士均需穿著襪子進場；小童則需穿著防滑襪

*以上優惠不可與其他優惠同時使用。

週末及公眾假期入場券買一送一: $198 (2位小童入場)

暢玩2小時30分鐘（只適用於週末及公眾假期15:30-18:00場次，其他時段不適用）

年齡: 1-7歲小童

未滿一歲小童免收入場費

8歲及以上按成人收費，平日成人餐飲最低消費$180/位；

*所有入場人士均需穿著襪子進場；小童則需穿著防滑襪*以上優惠不可與其他優惠同時使用。

【親子歡享三人套餐78折】 優惠至2025年6月31日

三人套餐: $478（原價$616）

買套餐即免1位小童入場費（價值$138）！

限平日使用（週一至週五，公眾假期除外）

套餐內容：

1位小童入場暢玩2小時45分鐘

1份兒童餐A/B

主菜二選一：開胃檸檬酸菜魚/川香水煮魚

前菜二選一：青瓜拌海蜇/招牌醬牛肉

人見人愛白米飯x2