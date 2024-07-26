不多事還是冷漠？鄰座女童被熱湯燙傷　事主懶理被罵「沒同情心」

陌生小孩做出危險的行為時，為了避免「引火燒身」，有些人會選擇冷眼旁觀。近日有網民發文，稱同桌吃飯的小孩打翻了湯鍋，但自己選擇了旁觀，引發網民熱議。



近日有網民發文，稱同桌吃飯的小孩打翻了湯鍋，但自己選擇了旁觀，引發網民熱議。（Canva）

事主在Dcard以「坐我隔壁的小孩被湯燙傷，關我什麼事」為題發文，稱自己日前外出用餐，與陌生人併了一張大圓桌，對方是一個媽媽帶兩個小姊妹，事主目測兩個小孩應該還沒上小學。

吃到一半媽媽帶妹妹去上廁所，姊姊一個人在桌上繼續吃，後來姊姊不知道是想盛湯還是單純想玩，一直移動放在湯鍋下面的隔熱木板，整鍋湯就灑在她身上。姊姊被燙到後就開始尖叫大哭，店員馬上過來關心，事主則認為事不關己，繼續吃飯玩手機。直到店員誤以為姊姊是事主的小孩，詢問要不要先去沖冰水時，事主才回應自己不認識她。

媽媽回來看到自己女兒被燙傷，先責怪了店員，然後就把炮火轉向事主，指責事主沒有幫忙照看小孩，看到小孩被湯灑到卻甚麼都不做，沒有同理心。事主則回應這是對方自己的問題，「自己小孩自己不顧好怪誰」，隨後便結帳離開。

事主補充，當下沒有阻止小孩玩隔熱板，除了認為事情與自己無關，也怕被說多管閒事。小孩燙傷後沒有協助處理，則是不知道燙傷的正確處理流程，擔心會承擔加重小孩傷情的責任。

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文章引起網民熱議，部分認為事主確實沒有責任幫忙照看小孩：

.「她不教孩子怎麼做才是安全的，發生意外了反而去責怪路人，真不知道怎麼想的」

.「自己的小孩就自己顧啊，怎麼把小孩一個人放在位子上還要怪罪隔壁的人。我自己也有小孩，我一個人帶小孩吃飯的時候絕對不會把小孩放在位子上，要上廁所也會一起去」

.「她如果一開始有禮貌地問我能不能稍微幫她看顧一下，那我肯定會看顧的，但是這種默認別人應該當自己小孩保母的行為，我不能接受」



也有網民表示自己還是會幫忙：

.「雖然不喜歡對方的態度，但如果看到還是會跟妹妹說不要玩，畢竟人命關天」

.「我是會幫忙啦，都燙傷了。畢竟我也希望未來如果自己在外面發生意外的時候會有人幫助我，而不是冷眼旁觀」

.「雖然媽媽也有錯，講話不需要這樣子，但也太多人可以輕易無視需要幫助的小孩了吧⋯如果一開始就幫忙的話說不定能幫到小孩，讓她燙傷程度少一點或是怎麼樣」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】