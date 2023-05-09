「快給我滾！」奀皮兄弟無禮趕走食客　被拍片公審孩子媽媽也回應

台灣高雄有位網民到麥當勞用餐，他還沒吃完，突然有兩個小朋友跑到他那桌坐下趕人，要他「快點給我滾」，一旁家長忙着滑手機點餐，完全沒制止，讓他大呼「孩子的教育不能等」。



有片有證據，那位媽媽還在說孩子平日很乖，大家也不太相信吧！（按圖了解）

+ 8

事主在抖音平台發佈影片，只見兩個小兄弟坐在座位上，弟弟用手撥弄客人餐盤，哥哥滿臉怒氣直喊着「快點給我走」，後來甚至敲桌子、拍椅子，哥哥怒嗆事主，「快點給我滾開，不是你自己的位子，給我走開，這裏不是你家，要坐回你家坐。」

小孩脫序行為激怒其他網民，覺得這態度讓人不想讓位：

．「本來想走，直接留下來吹冷氣」

．「呼朋引伴找朋友來，我請客然後慢慢聊」

．「我會死不走，戴上耳機開始追劇」

．「我會繼續滑我的手機，讓他們等」

．「本來想走，立馬再點一份」



對於這種孩子，網民也提出反制之道：

．「跟他說我很久沒打小孩了，別逼我」

．「突然不想生小孩了」

．「是我就開罵，小朋友不敢靠近很兇的大人」

．「抓準時機跟他一起敲桌子」

．「我會直接站起來大喊，怎樣？！然後這兩個就會哭着跑走了」



想不到事件中的家長看到影片也留言：

．「孩子說出那些話我也是嚇一跳，我是真的在點餐還有請店員幫忙。沒叫孩子去趕別人是叫他們等人家離開。孩子是乖巧的，也從未聽過孩子說那些話。然而當場你也沒跟我反應直接離開，您偷錄了孩子我也不知道，孩子很單純你可以直接怪罪我，當下了解狀況一定會道歉請求你的原諒。」



網民感嘆：

．「果然又是那句名言，我的孩子很乖」

．「看看家長的回覆，真的是一家人」



【延伸閱讀，更多教養小孩建議】

教養｜兒子向小鹿扔石 嚴母喝他跪下並用石揼他 過激行為惹熱議

+ 7

質疑6歲男童上女廁 母親反罵對方30分鐘 傷害孩子心靈的是誰？

+ 2

延伸閱讀：

拾荒嬤睡門口「好可憐」 鄰曝真相他大傻眼：小丑竟是我自己

3歲女童過馬路遭撞死 網揭台灣駕駛左轉惡習：觀念很差！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】