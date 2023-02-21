怪獸家長｜孩子在馬路上玩耍　媽媽反怪路人不幫忙照顧「沒良心」

帶孩子出門時，通常家長會更加留意孩子的動向，避免小孩在外面發生意外。



但日前有位網民抱怨，她看到有個小孩在人不多的馬路上玩耍，認為並無危險性，所以沒有前往制止，過了一陣子孩子的媽媽出現後，反而衝過去怪事主「為甚麼不幫忙顧小孩？」文章一出，讓網民傻眼直呼「這媽媽太扯了」。

照顧孩子安全的責任，可以推卸給不認識的人嗎？（按圖了解）

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一名女網民在Dcard以「恐龍媽怪我沒顧好她的小孩」為題，指出她某天到家裏附近的超商吃午餐，吃到一半的時候發現窗外有個目測約3-4歲的小男孩，突然跑到馬路中央，但是那條路算是小路，因此事主認為沒有危險性，所以沒有前往制止。

沒想到過了幾分鐘後，小孩的媽媽發現孩子跑到路中央，連忙把孩子拉走後，發現事主座位剛好可以透過玻璃窗，看到她的小孩，因此衝進超商對事主大吼「妳剛剛是不是就有看到我兒子在路中間了？啊妳為甚麼沒有把他帶到旁邊去！妳就讓小孩一個人在那麼危險的地方到底有沒有良心啊！」這位媽媽還揚言「要報警」。

這讓事主傻眼，認為又不是自己的小孩，而且家長自己沒有顧好小孩，還要指責別人沒幫忙照顧。最後事主感嘆「那種只會生出孩子，不會顧小孩的家長，為何要將孩子生出來呢？搞到大家都有義務要幫忙照顧孩子，真的刷新我的三觀」。

文章曝光後，馬上引來熱議，有人認為：

．「要是事主幫忙把小孩帶離馬路中央，這種母親也會認定她要誘拐孩子」

．「這位媽媽花了幾分鐘才看到自己孩子站在路中央，但能夠一眼發現在超商的事主」

．「事主真的很衰，遇到瘋子」

．「有夠扯，自己的小孩不顧好還要怪別人，甚麼嘴臉呀？」

．「爸媽都不管了，還要我們怎麼管？」

．「很多家長喜歡怪東怪西，就是不檢討自己」



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