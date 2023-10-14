小孩突於超市嘔吐！家長喝罵完轉頭便走 遺下一地嘔吐物不顧而去
撰文：聯合新聞網
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孩子若在公共場合哭鬧，多數人通常能夠體諒，父母也會盡力安撫，不過若孩子在公共區域出問題，父母還不處理，恐怕會引來不少人反感。
日前有位網民目睹「孩子在大賣場嘔吐」，父母完全不處理地上的嘔吐物，只把孩子打理乾淨就走，讓他傻眼表示「這種沒水準的大人，真擔心他們未來教出來的孩子」。
當孩子看見大人也可這樣不負責任，他們日後真的能當個有承擔的人嗎？（按圖了解）
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一名網友在Facebook群組「爆怨2公社」發文表示，他去大賣場看到有3位大人帶着2位孩子來，其中一位年紀較小的孩子嘔吐在賣場地上，大人責備「你就是喝太多奶茶才會吐」，接着帶孩子去廁所清理後，趁所有人不注意，就把買的商品結帳後直接離開，完全沒有清理地上的嘔吐物。
這讓事主傻眼表示「他們既沒清理嘔吐物，也沒告知清潔人員協助，就這樣把嘔吐物留在走道中間，最後是我受不了，去跟賣場人員說中間有嘔吐物，請對方協助清理」，他坦言「真擔心這種沒水準的大人，未來會教出怎麼樣的孩子」。
文章曝光後，許多網民批評：
．「真的很沒水準，如果是我就會告訴他們『不清理乾淨就想走人？』」
．「現在真的很多這種沒水準的家長，我都告誡自己別成為這種爸媽」
．「超噁，完全沒有公德心」
．「不意外，很多家長都沒有在教」
．「我家妹妹有次去超商也是無預警嘔吐，我趕快抱着孩子去出口，怕影響別人，爸爸也留在店內跟員工借拖把，趕快清一清，這種家長都不會不好意思？」
．「小孩子真的很多突發狀況，但為甚麼會帶着孩子就這樣跑掉？」
．「恐龍家長不會教就別生，現在很多沒水準的父母，難怪很多人不喜歡小孩」
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