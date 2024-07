【鄧明儀:幸福育兒】父母要相信孩子「一定得」 看到他們的長處

跟擁有140年歷史的著名英國寄宿學校Mount Kelly董事會成員Rick Johnson談「全人教育」,他有別具一格的看法:「在未來二、三十年,會有很多我們根本無法預測的職業,所以學校要培養的,並不是甚麼專業,而是有思考力、洞察力、判斷力、溝通力等瓣瓣掂的領袖。」(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



我很認同Rick的講法,這就正如國際著名管理大師大前研一所說,我們的孩子將面對一個千變萬化、沒有答案的時代,沒有所謂成功楷模或方程式,因此,我們刻下要培養的是孩子的「生存力」,即是不管把孩子放到世界哪一個角落,都活得下去,就算赤手空拳,也能靠自己掙一口飯吃。

我的育兒心得其實說簡單也簡單,就是「eat、play、sleep 、love」,即在0至6歲嬰幼兒敏感期,盡量讓孩子食、玩、瞓,並給予滿滿的愛與陪伴;另一邊廂,6至12歲另一個重要階段,則要為孩子選擇「未必最好,但最適合」的學校。以犬兒為例,當年報考6所幼稚園,3間傳統教會幼稚園、3間著名國際幼稚園,結果前者全軍盡墨,後者全部錄取。我們在賽後檢討,相信兒子「每事問」及「冇時停」的性格乃成敗關鍵,對許多傳統學校來說,兒子可能是多口、百厭、唔聽話,然而在西方教育來說,卻是富想像力、觀察力,好奇心。

這說明了,用欣賞的眼光,一定會看到孩子的長處;用挑剔的眼光,每一種行為都可以是短處。這亦是廸士尼動畫《海底奇兵2》所帶出的主題:父母相信孩子,孩子就「一定得」;開口閉口衰仔、蠢仔,則教孩子易放棄。說到底,孩子是頑劣是優秀,是蟲是龍,還得看家長能否換個角度,把負面看成正面吧!

資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為:相信孩子「一定得」