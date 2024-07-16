爸爸自豪孩子考入名校！笑稱沒「教」出學霸　兒子親證「像放養」

「望子成龍、望女成鳳」仍是台灣不少家長的教育理念，大學該唸甚麼科系才有出路，更是過往一再討論議題。有名家長在社群Dcard分享育兒經驗，談到台大數學系畢業的兒子，他寫下家長該如何陪伴孩子及引導，也提及自己在兒子各階段帶來深遠影響，文中滿是自豪；不過文章卻引起正反意見，兒子本人則在文章下方還原自己的成長歷程。



有名家長在社群分享育兒經驗，談到台大數學系畢業的兒子，文中滿是自豪。（Canva）

為何這篇父親分享育兒的Dcard文章，會引發網友正反意見的評論呢？

文章先是回顧育兒過程，這名父親回憶從小兒子就是「磨娘精」，當時他與妻子都在綠島國中教書，兒子剛出生每晚哭鬧，到衛生所問護士，建議「要延緩孩子的喝奶時間」，自己就開始一手抱着小孩、一手慢慢地泡奶，每次1秒、2秒地數，兒子也會乖乖地等；後來發現兒子漸漸對數字產生起興趣，更常數羊、數雞。

這名父親也說，兒子從小記性超好，不僅看過的招牌「過目不忘」，常用字在年僅3歲時就認得差不多了。此外，兒子特別喜歡有關數學的書，愛玩益智遊戲、折紙，更視彈鋼琴、打鼓等興趣為「數學」，就連過年嗑瓜子也會訂出特別規則——「至少拿一顆，至多拿三顆，拿到最後一顆的贏！」

至於兒子的求學過程，他說兒子小學時數學一直考100分，初中時也不放過任何一題，「常以考倒他爸爸為樂」。後來升上高中，無論是何種數學考試，兒子總是拿到100分，並在高二下學期暑假參加「台大數學營」，營隊幾位學長更傳授「如何上台大數學系」訣竅，次年便順利考取台大。

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不過，以上文章內容卻讓網友持正反兩極不同意見。

有人稱讚這名父親教養有方：

．「其實最重要的是陪伴與正向加強」

．「兒子很聰明、你也很快幫助他發現天賦所在之處，而且也是他的興趣。很成功的教育與相處」

．「其實PO文中爸爸的確勝過很多爸爸了，沒有打壓式教育、很有耐心，給小孩很多正面反饋和陪伴」



但也有人認為，這名兒子優秀不一定是「教出來的」 ，父母的引導和提供資源當然重要，但天資與努力絕對佔結果的絕大部分：

．「最多只能算是引起興趣，你最大的功勞是提供家庭支持，而不是『教』」



更有人認為：

．「台大數學系又怎樣？也不是法律系或醫學系啊，而且上了台大數學系然後？這難道是人生最高峰嗎？」



兒子怎麼說？不要對孩子有太過的期待或執着

這名父親的兒子也在留言區回顧個人成長過程，他坦言學齡前家長的陪伴最為重要，能觀察出孩子對甚麼方面有興趣，怎麼找出該方向的遊戲讓孩子適性發展，像是父親想到的過年瓜子遊戲、加法題目、九九乘法表等，都對自己幫助很大。

後來高中考上台大、出國比賽等等，他認為爸媽的關鍵角色偏向背後「默默支持」，讓他在課業、生活上沒有其他擔憂、持續把熱情投注在喜歡的事物上。

當然，兒子也強調興趣、天賦需要家長多觀察，「有時候也不要對孩子有太過的期待或執著」。他更自嘲自己的成長環境像「養放山雞」，爸媽自由度很高，「這倒是真的感激不盡」。

讀數學系「無用」？調查：年薪可破台幣百萬

一般人對於數學系，常有「無用論」的迷思，實際上真是這樣嗎？《今周刊》曾報道，有台灣HR機構調查，數統人才其實出路頗廣，主要分佈在4大產業以及5大熱門職務。

HR機構就針對具有數學、統計學類背景的上班族進行調查發現，任職的產業分布以教育界比例最高33.3%，其次則是資訊科技業20.6%、傳產製造業15.2%，以及工商服務業（金融業）12.7%等。

以案例中41歲、私立大學應用數學系畢業的建良來說，目前擔任專案管理師，目前年薪站穩120萬。另一位畢業自台大數學系的沙先生，已經在金融業工作4年，年薪也有百萬。

沙先生談起數學系的就業優勢，他認為，數學系是數理學習的基礎，在校的所學，對於邏輯的養成，以及解決問題的能力都有很大的幫助。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】