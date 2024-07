【鄧明儀:幸福育兒】「港式家長」常犯七宗罪 作者籲應多尊重孩子

有報道指出現代港式家長三大「難頂」行為,包括晒命、投訴、愛比較,並找來專家拆解其七宗罪:1)為了炫耀搞豪華生日會、2)認為自己的孩子特別矜貴、3)為拿高分替孩子作業「頂包」或「請槍」、4)有理無理都向學校投訴、5)喜歡與人比較以抬高身價、6)縱容子女犯錯、7)任何節日都要公式化送禮。(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



我身邊充斥著這些家長,真實個案不勝枚舉。有朋友每年為兒子在主題公園酒店筵開20席慶生,邀請的卻是父母的大朋友,而非小朋友;有朋友要傭人每天送午飯到學校,有次女兒嫌已削皮的啤梨氧化變黃,她竟要丈夫立即放下工作,開車速遞新鮮削皮的啤梨往學校;有朋友為女兒報讀天價的國際學校,可常為芝麻小事致電學校投訴,最後校長向全校老師及家長發通告,列出該小朋友的所有禁忌,可憐小小人兒變人見人怕,被同學們笑稱「怪物」。

已為人母的我很明白,在任何父母眼中,自己孩子都是宇宙最矜貴的,茶餘飯後話題亦在所難免是自己的孩子有多棒!但我認為最討厭的家長,是家裏有客到時,就要孩子像馬戲團的小丑或動物表演,甚至有朋友竟組成龐大的親友團,看他才14個月大的女兒載歌載舞,說是鼓勵女兒能做出更多高難度動作!若BB女做不到時,則引來哄堂大笑。

試問在不尊重、嘲笑、戲弄中成長的孩子,如何能好好發揮自己應有的潛能?己所不欲,勿施於孩子。任何年紀的孩子也該受到應有的尊重,表現才會內外如一,並健康成長。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「港式家長七宗罪」