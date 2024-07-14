【鄧明儀:幸福育兒】「港式家長」常犯七宗罪 作者籲應多尊重孩子

有報道指出現代港式家長三大「難頂」行為，包括晒命、投訴、愛比較，並找來專家拆解其七宗罪：1）為了炫耀搞豪華生日會、2）認為自己的孩子特別矜貴、3）為拿高分替孩子作業「頂包」或「請槍」、4）有理無理都向學校投訴、5）喜歡與人比較以抬高身價、6）縱容子女犯錯、7）任何節日都要公式化送禮。（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



我身邊充斥著這些家長，真實個案不勝枚舉。有朋友每年為兒子在主題公園酒店筵開20席慶生，邀請的卻是父母的大朋友，而非小朋友；有朋友要傭人每天送午飯到學校，有次女兒嫌已削皮的啤梨氧化變黃，她竟要丈夫立即放下工作，開車速遞新鮮削皮的啤梨往學校；有朋友為女兒報讀天價的國際學校，可常為芝麻小事致電學校投訴，最後校長向全校老師及家長發通告，列出該小朋友的所有禁忌，可憐小小人兒變人見人怕，被同學們笑稱「怪物」。

已為人母的我很明白，在任何父母眼中，自己孩子都是宇宙最矜貴的，茶餘飯後話題亦在所難免是自己的孩子有多棒！但我認為最討厭的家長，是家裏有客到時，就要孩子像馬戲團的小丑或動物表演，甚至有朋友竟組成龐大的親友團，看他才14個月大的女兒載歌載舞，說是鼓勵女兒能做出更多高難度動作！若BB女做不到時，則引來哄堂大笑。

試問在不尊重、嘲笑、戲弄中成長的孩子，如何能好好發揮自己應有的潛能？己所不欲，勿施於孩子。任何年紀的孩子也該受到應有的尊重，表現才會內外如一，並健康成長。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「港式家長七宗罪」