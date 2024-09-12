濕疹｜耳朵總是「重災區」？醫生解釋原因　推薦4招護理不適皮膚

你曾聽過「手指月亮會被割耳朵」嗎？對此，台灣兒科醫生傑登表示，耳朵後方出現紅腫或裂痕，以現代醫學說明，這是種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病「異位性皮膚炎」（濕疹），並不是神秘力量所造成。



傑登醫生說明「被月亮割耳朵」其實是異位性皮膚炎。（Facebook / @傑登醫師）

傑登醫師在Facebook專頁分享，民間傳說「月亮割耳朵」意思是當小孩用手指了月亮之後，耳朵後方會被月亮影響出現紅腫或裂痕。傑登醫師說明，這其實是很常見的異位性皮膚炎，常見於嬰幼兒及兒童，皮膚會出現乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生於耳後、脖子和手肘內側等部位。

傑登醫師提到，「耳後」會是異位性皮膚炎好發部位，其中的原因包括皮膚褶皺與摩擦、汗水積聚和清潔不足，且耳後皮膚薄且有褶皺，容易因耳機、口罩等物品的摩擦受到刺激，另外，耳後容易積聚汗水和皮脂，也會刺激皮膚引發炎症。

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如何預防被「割耳朵」？傑登醫師建議大家認真保濕、避免刺激、注意汗水以及控制搔癢，若傷口持續沒有癒合，可能是合併黴菌或細菌感染，當皮膚處於潮濕環境，致使黴菌容易滋生，尤其是念珠菌，會造成皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇，必須使用抗黴菌藥物治療。而若皮膚因抓癢破損後，則容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍，則需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。

．認真保濕：每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕

．避免刺激：選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會

．注意汗水：當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作

．控制搔癢：若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感



傑登醫生提醒，異位性皮膚炎為只要經由適當照護與治療，就能控制的皮膚問題，但一旦有耳後搔癢、紅腫或反覆發作的症狀，就要盡快就醫治療，避免感染。​

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