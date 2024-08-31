急性過敏｜7歲女童「兩肺變白」險喪命！使用防曬噴霧3點要注意

近日，浙江一名7歲女童因使用媽媽的防曬噴霧，竟引起急性過敏性肺炎險喪命，胸部X光檢查顯示兩肺已接近白肺，所幸被及時送醫就診，很快恢復了 健康。



浙江一名7歲女童因使用媽媽的防曬噴霧，竟引起急性過敏性肺炎險喪命。（示意圖／Canva）

據陸媒《都市快報》於8月21日報道，近日來艷陽高照，防曬噴霧成為不少人出行的必備品。浙江女童涵涵（化名）在出門前使用了媽媽的防曬噴霧，但出門玩耍沒多少久就出現咳嗽、嘔吐症狀，並逐漸開始呼吸急促、精神萎靡的情況，她的父母立刻帶她前往浙江省人民醫院兒科就醫。

經醫生檢查，涵涵的胸部X光結果提示兩肺大片斑影，已接近「白肺」，血常規則提示白血球升高、C反應蛋白正常，醫生根據涵涵的病史並結合臨床表現，認為是防曬噴霧吸入後導致急性過敏性肺炎，若不及時就診，可能會發展為重症肺炎，出現呼吸衰竭等情況，危及生命。

入院後，醫生團隊迅速給予涵涵心電監護、吸氧支持等治療，在明確病因排除禁忌後，當機立斷給予了荷爾蒙治療。在一系列及時有效的治療措施下，涵涵的病情很快好轉，第2天，氣促的症狀明顯緩解，精神胃口恢復如前，咳嗽也在治療48小時後完全消失。

醫生表示，不建議兒童使用防曬噴霧劑，尤其是低齡兒童、過敏體質兒童，容易引發健康風險，最好把它們放在兒童接觸不到的地方。

醫生提醒，即使是成年人，也需要注意避免在狹小密閉空間中大量使用防曬噴霧，例如在車窗關閉的汽車內，這有可能造成短時間內大量吸入，從而可能引發健康風險，同時也應避免直接對頭面部噴防曬噴霧劑。「使用時最好與皮膚保持至少15至20厘米的距離。如果需要對臉部和頸部防曬，可先噴灑在手上，然後用手塗抹。」使用後若出現咳嗽、胸悶、氣促等症狀，最好及時就醫，並告知噴過防曬噴霧史，以便醫生正確判斷，及時進行診治。

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