濕疹｜異位性皮膚炎是富貴病？女兒長年未癒　父母生活使費大出血

異位性皮膚炎（濕疹）家庭為疾病投入的心力與資源，一般人可能難以想像。



目前就讀高中、13歲的小恩（化名），自出生後第一次打預防針的時候，媽媽向醫生提起「小恩大腿有些『粗皮』，和身體其他部位不一樣。」醫生說，這是「異位性皮膚炎」。從此，小恩開始了與一般小孩不一樣的家居生活。

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冷氣、除濕機、蟎吸塵器、空氣清淨機、天絲寢具…一樣都不能少！

媽媽聽從醫生囑咐，為她用清水洗澡、勤擦乳液，讓她改喝水解蛋白奶粉。似乎是這些方法奏效，小時候，小恩的疾病只在換季或是雨季太潮濕的時候偶發於關節四處，塗抹一般類固醇很快就能獲得改善。在照顧小恩的過程中，媽媽觀察發現，小恩只要夏天好好待在冷氣房、不要流汗，冬天能勤擦乳液、補足乳液，就能安然度過一年。於是「家裏冷氣永遠為她開着」、「抽濕機為她而買」，「最貴的除蟎吸塵器」也不手軟，「空氣清淨機」當然也不能少！

小恩媽媽說：「醫生說她這是富貴病！」不僅購入乳膠床、天絲寢具，衣服也一定要小恩到現場試，要她覺得舒服、透氣、用起來沒有刺癢感才能過關。家裏連洗衣機都特別選擇「具有高溫水洗滌功能」，就是希望能夠「殺蟎」，「甚至周周都在為她洗寢具」，「所以有一段時間，家中的水電費特別高！」

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原本期待青春期自然痊癒 卻迎來病灶大爆發

雖然是職業婦女，為了讓孩子遠離可能會引發過敏反應的加工食品，小恩媽媽天天煮三餐，連麵包、蛋糕，也是出自「媽媽小廚房」。所有一切的努力，就是期待孩子過了「青春期」能夠自然痊癒。

沒想到，後來還是迎來了大爆發！小恩9歲那年，秋冬換季之際，皮膚癢到先前用的藥完全壓不下來，狂抓癢到出血、邊走邊掉皮屑、無法睡覺，到最後有時候媽媽看她好不容易睡着，不忍叫醒，寧可讓她請假、錯過半天學校課程。在學校中，小恩也因為皮膚外觀問題，一年四季穿着長袖上學，引來同學異樣眼光，害怕被傳染，不敢靠近。

交給專業醫生治療、按時用藥 擺脫勞命傷財！

所幸這一切在遇到同學的醫生爸爸，為小恩轉介到專長異位性皮膚炎治療的皮膚科醫生後，一切有了轉機。「終於不再癢了」、「看到孩子一覺到天亮，雖然皮膚還沒有完全恢復、但看到她自己穿短褲、短袖，不帶外套就出門。我覺得不只她的疾病被治療了、自信也恢復了！」

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