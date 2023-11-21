濕疹問題持續 營養師建議戒十類食物 從生活及飲食入手舒緩病情

濕疹、乾癬反覆治不好？皮膚癢到很煩躁！原來這些食物要加倍注意，別人的蜜糖可能是敏感體質的毒藥！營養師高敏敏指出10類食物或引起皮膚過敏及痕癢問題，濕疹患者要密切注意飲食。她更建議十大生活及飲食方法改善身體發炎及乾痕問題。

資料授權：高敏敏營養師



濕疹及乾癬皮膚應避免十類食物

造成膚質不穩定的隱形殺手可能就是習以為常的食物，如果皮膚症狀總是反覆治不好就要多注意是否需避開以下食物一段時間來試試。

1. 熱性水果

例如芒果、荔枝、榴槤、龍眼，在中醫來說是「發物」，容易促進組織胺分泌繼而引發敏感。

2. 飽和脂肪

例如紅肉、加工肉及酥油等等，容易養成發炎體質。

3. 茄科類

茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄等及其製品含「茄鹼」，可能讓部份人士出現不適症狀。

4. 甲殼類海鮮

因含螺旋狀結構蛋白，容易使部分人發生過敏反應，可用蒸或烤製法來減少這類型蛋白。

5. 甜點、油酥糕點、炸物

這些食物較為容易引起發炎反應，繼而加重皮膚敏感！

6. 發酵食品

由於食物含大量發酵粉、組織胺含量高，更加容易引發身體過敏反應。

7. 麩質

若有過敏或乳糜瀉者，任何含麩質的食物都應避免，像是大麥、燕麥、黑麥和小麥等等。

8. 食物添加物

看不到食物原形的加工食物，食物所包含的味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，都是容易使身體慢性發炎、容易引發敏感肌皮膚敏感。

9. 抽菸、酒精

這些都較為刺激，並使皮膚反覆搔癢變嚴重。

10. 勿隨意吃補品

例如進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品，皆容易使皮膚燥熱。

簡單來說，建議平時就要遠離會讓自己過敏的食物。若深受濕疹、敏感肌膚反覆困擾，則更要要認真來排除這些食物來減少皮膚敏感。

十大生活及飲食習慣也助改善濕疹、痕癢問題

1. 飲食單純

注重均衡、多吃原型食物，尤其天然蔬果的植化素對人體有保護作用、減少慢性發炎體質，天天吃各種顏色的天然食材就對了！

2. 「益生菌 + 益生質」

好菌有助免疫系統平衡、減少過敏，而好菌多壞菌少可以讓腸道黏膜完整，同時更能降低過敏機率。平日利用乳酪、乳酪乳來搭配大量蔬果，為腸道創造好菌！

3. 忌肥胖、控制理想體重

肥胖體質亦是發炎體質，平日吃飯八分飽即可。

4. 適度曬太陽、補充維生素D

曬太陽來補充維他命D來降低發炎體質，同時2也可以用乾香菇、蛋黃等等食物來補充維生素D。

5. 充足睡眠勿熬夜

吃好、睡好、放鬆心情也很重要，避免過度勞累，有助減緩乾癬症狀。

6. 注重皮膚保濕

身體脫水會讓細胞保水力下降，肌膚更乾燥敏感搔癢，建議可在洗澡後擦乳液來加強保濕、避免搔癢。

7. 多穿棉質衣物

多穿棉質衣物，同時以寬鬆柔軟的衣服為主。

8. 避免壓力過勞

疲勞跟壓力都會讓免疫力變差、讓肌膚情形惡化，臉就容易看起來不太好。建議保持充足睡眠之外，也要學習放寬心態。

9. 控制環境溫度及濕度

過度乾燥會加重病情。

10. 及早就醫及持續追蹤

嚴重時務必就醫，採用最快速有效的手段來治療。

結論：想改善濕疹、乾癬，飲食絕對是很重要的一環！

《以上資料獲營養師高敏敏授權》