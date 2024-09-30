萬鈞匯知中學勇奪國際賽最高榮譽獎項 向世界展示STEAM教育成就

Infomatrix是全球大型的中學生資訊及通訊科技大賽，2024年度的全球總決賽在羅馬尼亞舉行，雲集16個國家及地區，超過160隊隊伍參賽。在眾多參賽者中，萬鈞匯知中學代表隊於賽事Programming項目榮獲「白金獎」，是該組別賽事最高榮譽的獎項。這不僅是參賽同學們努力的成果，也是對萬鈞匯知中學多年來發展STEAM教育及獨特課程的肯定。



是次得獎項目名為「Fit for You」，是一款為了幫助建立運動習慣而結合人工智慧的應用程式，當中包括有測試、矯正以及互動遊戲的元素，希望透過遊戲引導健身初學者改善運動姿勢的準確性，避免受傷，並建立持續的健身習慣，期望改善香港人超重或肥胖的問題。在準備過程中，同學們既要面對應用程式設計與開發的困難，亦要思考如何將人工智能、運動測試及遊戲元素有效整合，最終在老師的帶領及指導、同學們在各自領域發揮專長下，成功奪得「白金獎」

萬鈞匯知中學STEAM課程規劃

為應對現今社會資訊科技發展，加強學生編程相關的學習尤為重要，萬鈞匯知中學於多年前已開啟改革、創新的校本電腦課程，而編程學習為其中一個重點，每位學生擁有屬於自己的micro:bit及Arduino編程套件，將電腦世界內虛擬的代碼製作成品，與現實世界連結。此外，學校亦已將AI人工智能、「元宇宙」混合實境的科技引入課程，初中更開辦STEAM科，學生透過專題研習，學習鐳射切割、立體打印、無人機、物聯網等知識，既可確保每一位學生都有接觸高新科技的機會，亦可培養創意思維、強化綜合解難能力及增廣見聞。

成為「中大賽馬會智為未來計劃」的「領袖學校」

近年學校與香港中文大學合作，於初中級別推行人工智能課程。整個課程共12章節，學生能夠從基礎知識、實驗應用等不同角度，多方面了解人工智能於影像、聲音、語言文字處理等的應用。學校於推動AI人工智能教學不遺餘力，於不同創新科技比賽亦屢獲佳績，故此本年度繼續獲選成為「中大實馬會智為未來計劃」的「領袖學校」，肩負起帶領其他學校推動AI教育及發展的使命。

全體初中學生均能接觸、體驗、學習人工智能

屢獲全港比賽大獎及國際賽獎項

完善的課程為學生確立穩健基礎，學校進而推動同學「往外走」，將課堂上學到的知識應用在日常生活上，製作創新發明品，例如：「A Eye」，一副幫助視障人士改善生活上常見困難的智能眼鏡；「物聯按」，一個提升衛生及便利的非接觸式按鍵操作系統；「Fit for You」，一個善用人工智能，達至健康、娛樂、社交的應用程式。

過往多年，萬鈞匯知中學學生隊伍藉著發明不同的成品參與不同本地、國際大型賽事，成績卓越，例如曾獲得香港學生科學比賽全港冠軍、iSTEM科創建構未來全港冠軍、世界青年科學及科技碗優異獎、韓國國際科學與工程大獎賽全球銀獎等，本年度更憑著「Fit for You」遠赴羅馬尼亞參與國際大型資訊科技比賽infomatrix 2024 World Finals，於發明品組別獲得最高榮譽「白金獎」。

未來的發展：沉浸式XR系統 - 「未來教室Future Learning Hub」

「2030年」已不是遙遠的未來，現在的學生們畢業時將會面對一個未知的世界，因此萬鈞匯知中學致力培育學生掌握未來技能的需要，例如人工智能與大數據、雲技術、5G與物聯網、VR/AR/MR、STEAM/編程語言等。未來對於技能的要求，不但是精通一方面的專長，更著重多方位發展；不只停留於技術層面，更需要結合現實生活提升溝通及協作等能力。

為讓學生接觸更先進的技術，並配合學校STEAM課程和教育科技的發展，學校早前已成功申請優質教育基金資助，打造「未來教室Future Learning Hub」，當中設有「沉浸式XR系統」，學生可沉浸在虛擬環境中，仿如親歷其境，讓學生對不同學科課題有更深刻的體會，亦打破學生學習的時空限制。