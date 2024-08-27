情緒健康｜ 假期過後子女或有適應困難問題 四信號顯示焦燥無助

悠長的暑假將近完結，對於不少學生和家長來說，九月新學年除了標誌新開始，有不同的目標與挑戰，也帶來適應和調整的壓力。聖雅各福群會青年服務整合了學生適應新學年時或會出現的四個「異常信號」，以及紓解適應困難的「貼士」，讓學生及家長能察覺及有充足準備，順利愉快地開學。

文章授權：聖雅各福群會



舊學年結束，再加上悠長的暑假，大部分學生覺得開心又興奮。不過一想起新學年，可能又會感到混亂、焦燥、疲勞，甚至無助。一般來説，學生主要有四方面的壓力：

（一）因更高深的學習內容或繁重的功課及考核造成的學業壓力

（二）認識新同學和老師，重新建立朋友圈，甚或面對朋輩間的比較，人際關係上的壓力

（三）開學後難以從暑假時較爲放鬆的作息常規做出調節及適應，以及須在學業、社交和課外活動等取得平衡，對時間管理產生壓力

（四）對於升中學、升大學的青年，在升學環境和學習方向上需要作出抉擇，對未來規劃的亦令他們感到壓力。

四種信號或反映適應有困難

面對種種的壓力，學生出現適應上的困難是很正常的，最重要是給予自己時間和空間，並以積極的心態面對。不過，若出現以下的「異常信號」，便要多加注意，可多找師長傾訴和協助，必要時可尋求社工等專業人士的幫助。

信號一

學習表現突然大幅下降，或出現注意力散漫等情況，反映學習動力可能未如理想，甚或面臨學習上的困難。

貼士：

可檢討和改進學習方法，找出適合自己的方式，並善用老師和同學的協助，充分利用學校資源去提升學習效能。另外，也可透過制定合理的作息計劃等，分辨緊急和重要的事情，擬定優次，學習時間管理的方法。

信號二

出現社交逃避及退縮的行為。不願意與同學互動，或者在校園中顯得孤獨，獨處時間增加，甚至經常提出請假要求或逃課等，或意味他們無法適應學習節奏或面臨某些困難。

貼士：

盡量參與校園社團活動，拓展社交圈，培養良好的人際關係。有需要時與家人及朋友溝通，尋求情感支持。

信號三

作息紊亂或身體不適。若出現失眠或嗜睡、胃口改變、頻繁的頭痛、胃痛或其他身體症狀，可能是由壓力引起，但亦反映可能有潛在精神健康方面的困擾。

貼士：

養成良好的健康生活習慣，保證充足的睡眠，注意飲食均衡，多做適度運動。

信號四

情緒大幅波動或持續出現負面消極的想法。在應對壓力時會出現焦慮、情緒低落或容易生氣等情緒，但若持續出現此情況，甚至異常暴躁或影響日常生活，或對自己的表現和價值感到懷疑，對未來失去信心，或產生其他負面偏執的想法。

貼士：

如持續出現負面消極想法，甚至出現一些自我傷害的行為或者失去生活動機，應盡快尋求社工的協助。另外，可採取成長型思維模式（Growth mindset），建立相信個人潛能有提升空間的心態，看重過程而非結果，並嘗試視挑戰為成長的機會，接納別人的反饋，讓自己持續進步。另外，也可以定期進行舒展身心的活動，如運動、靜觀練習等，疏解壓力。

家校與學童同行

除了學生自身的調整，家長和學校老師的支持及引導亦十分重要。家長可與學生討論新學年的期望和挑戰，了解子女的想法和擔憂，制定合理的學習計劃和時間管理策略，保持開放和定期的溝通，並適時給予支持和鼓勵。

家長亦應與學校保持良好溝通，以及時了解學生的情況和困難，共同制定合適的支援計劃。師長則保持開放和關懷的態度，多聆聽學生的需要和心聲，以提供情感支援及適當的輔導和建議，協助適應新學年的各種挑戰，開展充實和精彩的校園生活。