情緒健康｜有害壓力或影響兒童腦部發育 父母7招助子女遠離壓力

當兒童受到過度頻繁或長期的壓力刺激，而又缺乏成年人的關心及支持作緩和時，就會產生有害壓力反應。

資料來源：衞生署 Department of Health



兒童壓力會否造成持久及不良影響？視乎以下因素

壓力強度、個人的生理反應、經歷壓力的時間、實際情況和背後的原因。

有害壓力或影響兒童發育

這會損害發育中的腦部，影響學習行為和健康，並造成終身影響；在成年後會有較高的健康風險，包括心臟病、糖尿病，藥物濫用和抑鬱症等等。

預防有害壓力對子女造成的損害

減少面對極端壓力的情況，盡可能避免讓子女置身於或接觸涉及衝突或暴力的現場或情景，包括觀看媒體播放的暴力場面。同時與子女保持穩定及緩和的關係，建立安全感。

父母7招幫助子女疏理壓力

1. 在面對逆境中樹立正面的榜樣。

2. 留意兒童的早期情緒和行為反應，例如變得比平常更加倚賴，不斷詢問發生什麼事。

3. 以適當的方式幫助兒童按照自己的步伐表達情緒，並告訴他們有情緒是正常並可以接受的避免批評或指責他們。

4. 如實討論事件：留意自己與事件有關的感受、判斷和價值觀可能會影響兒童對事件的看法。若大家的看法有很大分歧，可暫時避免談論以免引起更大的焦慮和困擾。

5. 常安慰兒童，令負面情緒穩定下來，並盡量讓他們按照日常規律生活，減少因生活改變而帶來的不安。

6. 即使無法改變情況，也要與兒童保持聯繫。

7. 留意子女的行為警號

突然的及明顯的身體、行為或情緒變化；

出現身體症狀，如食慾不振、頭痛、原因不明的胃痛、睡眠受影響、新出現或復發性尿床，或非因身體抱恙而產生的症狀等；

情緒或行為症狀、如無法控制情緒、焦慮加劇、社交退縮、新的或反復的恐懼等。

父母也需要好好照顧自己

面對最近的社會動盪，父母的情緒也可能受到困擾。父母們亦需自我幫助，好好照顧自己！

照顧自己的基本需求，注意飲食和保持充足睡眠；

遠離未經證實的媒體資訊及避免重覆收聽/收看令人不安的新聞；

練習腹式呼吸和/或其他鬆弛練習；

與你信任的人分享；

尋求其他家庭成員的支持，並在可能的情況下輪流照顧兒童；

有需要時，向專業人員求助。